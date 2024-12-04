Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty TNHH HDG Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

Công Ty TNHH HDG Corporation
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công Ty TNHH HDG Corporation

Mức lương
Từ 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Nhà ASUVA số 6A8A Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Được hướng dẫn đào tạo triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Fb theo ngân sách được duyệt.
Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/ nội dung/ chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo FB của Công ty, đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra.
Cập nhật xu hướng nội dung, xu hướng trên Facebook, vận hành, tối ưu chương trình nhằm đạt được KPI đã đề ra.
Phối hợp với team để xử lý các vấn đề trong quá trình triển khai Ads
Báo cáo kết quả quảng cáo theo ngày, tuần, tháng.
Mảng bán lẻ và phân phối toàn cầu trên sàn TMĐT.

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản khi tham gia.
Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng.
Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt, có khả năng kết nối và xây dựng mối quan hệ.
Có khả năng tự nghiên cứu, học hỏi từ tài liệu công ty cung cấp và sáng tạo trong công việc.
Tư duy cầu tiến, chủ động trong công việc và ham học hỏi.
Đặc biệt: Đam mê lĩnh vực Marketing, bán hàng và mong muốn thử thách bản thân, vượt qua giới hạn bản thân.
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing là lợi thế

Tại Công Ty TNHH HDG Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hỗ trợ: 3.000.000 VND/tháng, đạt KPI lúc nào lên vị trí nhân viên lúc đấy
Phụ cấp gửi xe;
Được đề xuất đi học để nâng cao kỹ năng chuyên môn & quản lý
Cơ hội học tập từ những buổi chia sẻ hàng tuần của các nhân sự có chuyên môn cao và các chuyên gia ngoài công ty.
Làm việc trong môi trường thân thiện, thoải mái thẳng thắn để phát huy khả năng của mình.
Hoạt động nội bộ: du lịch hàng năm, teambuilding (hàng quý), liên hoan sinh nhật (hàng tháng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH HDG Corporation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toàn ASUVA, 6A8A Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

