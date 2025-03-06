Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty cổ phần DILIGO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty cổ phần DILIGO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Công ty cổ phần DILIGO Holdings
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công ty cổ phần DILIGO Holdings

Thực tập sinh Nhân sự

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty cổ phần DILIGO Holdings

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa N03T5, khu Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Nội dung thực tập sẽ được hướng dẫn bài bản, chi tiết gồm 05 phần:
Hỗ trợ chuyên viên nhân sự thực hiện các đầu việc như: sắp xếp CV, tìm kiếm ứng viên tiềm năng, đăng tin tuyển dụng, xóa bỏ bài đăng khi tin đăng hết hạn.
Đảm nhận các công việc thuộc hoạt động hành chính nhân sự như: nhập liệu, sắp xếp hồ sơ nhân sự, chuẩn bị phòng họp,...
Tìm hiểu, cập nhật liên tục các thông tin về thị trường tuyển dụng, mức lương chung của các ngành nghề,...
Hỗ trợ phòng hành chính tổ chức các hoạt động gắn kết nhân viên.
Đảm nhận một số công việc của bộ phận lễ tân và hành chính.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên năm 3, 4 hoặc đang chờ bằng (Chuyên ngành: quản trị nhân lực, luật, quản lý hành chính,...).
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói không bị ngọng.
Làm tối thiểu 5 buổi/ tuần.
Kỹ năng tin học văn phòng.
Khả năng làm việc theo nhóm và gắn kết mọi người.
Ý thức học tập tốt, tôn trọng các nội quy của Công ty.

Tại Công ty cổ phần DILIGO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản, chi tiết từng nghiệp vụ.
Khung giờ thực tập có thể linh động, ưu tiên phù hợp với thực tập sinh.
Chương trình thực tập kéo dài tùy theo yêu cầu của thực tập sinh.
Hỗ trợ 2.000.000 - 4.000.000 vnđ/tháng + cơm trưa + vé xe.
Leader nhiệt huyết, môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.
Hỗ trợ dấu thực tập.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần DILIGO Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần DILIGO Holdings

Công ty cổ phần DILIGO Holdings

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng miên Bắc : Tầng 2, toà nhà N03T5, Khu đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Văn phòng miền Nam : Số 25 Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-nhan-su-thu-nhap-2-4-trieu-thuc-tap-tai-ha-noi-job328683
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần DILIGO Holdings
Tuyển Video Editor Công ty cổ phần DILIGO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần DILIGO Holdings
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần DILIGO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tân Đồng Phúc
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Tân Đồng Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu
Công ty TNHH Tân Đồng Phúc
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu
Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ PTI HOME
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ PTI HOME làm việc tại Bình Dương thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ PTI HOME
Hạn nộp: 11/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Isofh
Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần công nghệ Isofh làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Isofh
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXCOM GROUP
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXCOM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXCOM GROUP
Hạn nộp: 01/03/2026
Hà Nội Còn 168 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tân Đồng Phúc
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Tân Đồng Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu
Công ty TNHH Tân Đồng Phúc
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu
Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ PTI HOME
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ PTI HOME làm việc tại Bình Dương thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ PTI HOME
Hạn nộp: 11/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH MTV Cimigo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu Công ty TNHH MTV Cimigo
1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM
2 - 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty TNHH Hoei VN
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sado làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sado
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH ICAR Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH ICAR Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Elite Fitness And Yoga Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu Elite Fitness And Yoga Center
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN EZ SHIPPING làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN EZ SHIPPING
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK
2 - 2.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Tới 1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự NGUYỄN BẢO YẾN làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu NGUYỄN BẢO YẾN
5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP
1.5 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP
1.5 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SƯỜN MƯỜI làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SƯỜN MƯỜI
1.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS
2 - 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty CP Savvycom làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Savvycom
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty cổ phần chứng khoán FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần chứng khoán FPT Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty Cổ Phần Café Katinat Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu Công Ty Cổ Phần Café Katinat Pro Company
1 - 1.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Hệ thống giáo dục Edufit
2 - 2.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần Rolatex làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty Cổ phần Rolatex
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm