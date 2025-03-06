Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty cổ phần DILIGO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa N03T5, khu Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Nội dung thực tập sẽ được hướng dẫn bài bản, chi tiết gồm 05 phần:

Hỗ trợ chuyên viên nhân sự thực hiện các đầu việc như: sắp xếp CV, tìm kiếm ứng viên tiềm năng, đăng tin tuyển dụng, xóa bỏ bài đăng khi tin đăng hết hạn.

Đảm nhận các công việc thuộc hoạt động hành chính nhân sự như: nhập liệu, sắp xếp hồ sơ nhân sự, chuẩn bị phòng họp,...

Tìm hiểu, cập nhật liên tục các thông tin về thị trường tuyển dụng, mức lương chung của các ngành nghề,...

Hỗ trợ phòng hành chính tổ chức các hoạt động gắn kết nhân viên.

Đảm nhận một số công việc của bộ phận lễ tân và hành chính.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên năm 3, 4 hoặc đang chờ bằng (Chuyên ngành: quản trị nhân lực, luật, quản lý hành chính,...).

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói không bị ngọng.

Làm tối thiểu 5 buổi/ tuần.

Kỹ năng tin học văn phòng.

Khả năng làm việc theo nhóm và gắn kết mọi người.

Ý thức học tập tốt, tôn trọng các nội quy của Công ty.

Tại Công ty cổ phần DILIGO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản, chi tiết từng nghiệp vụ.

Khung giờ thực tập có thể linh động, ưu tiên phù hợp với thực tập sinh.

Chương trình thực tập kéo dài tùy theo yêu cầu của thực tập sinh.

Hỗ trợ 2.000.000 - 4.000.000 vnđ/tháng + cơm trưa + vé xe.

Leader nhiệt huyết, môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

Hỗ trợ dấu thực tập.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần DILIGO Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin