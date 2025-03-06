Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lục Giác làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 30B, đường số 3, Khu phố 6, P. Trường Thọ, Tp. Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.

Năng động & Chủ động: Không ngại thử sức với công việc mới, có tinh thần học hỏi.

Hướng ngoại & Giao tiếp tốt: Yêu thích kết nối, có khả năng làm việc nhóm.

Sáng tạo & Linh hoạt: Luôn có ý tưởng mới cho tuyển dụng và văn hóa doanh nghiệp.

Tỉ mỉ & Cẩn thận: Chú trọng chi tiết, có trách nhiệm với công việc.

Kỹ năng tổ chức & Quản lý thời gian tốt: Có thể làm nhiều việc cùng lúc mà vẫn hiệu quả.

Thành thạo Tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint), ưu tiên biết sử dụng các nền tảng tuyển dụng, mạng xã hội.

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lục Giác Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thực tập từ 3 triệu/ tháng - Sinh viên còn đi học, Đi làm: 6 triệu/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lục Giác

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin