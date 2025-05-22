Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty cổ phần Xtech789 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Xtech789
Ngày đăng tuyển: 22/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Công ty cổ phần Xtech789

Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty cổ phần Xtech789

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa SBI, đường 03, lô số 6B, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ bộ phận tuyển dụng nhân sự và đại lý
Hỗ trợ các công việc khác như làm content, soạn thông báo, cập nhật thông tin khách
hàng và các mẫu báo cáo excel
Hỗ trợ công ty các buổi sự kiện online và offline
Lập kế hoạch và báo cáo kết quả công việc định kỳ lên quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trách nhiệm, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết trong công việc.
Tham gia các buổi sự kiện offline của công ty
Có laptop phục vụ công việc
Thực tập tối thiểu 2 tháng

Tại Công ty cổ phần Xtech789 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + Trợ cấp + Thưởng thỏa thuận khi phỏng vấn
Được tham gia miễn phí các khóa đào tạo offline cho doanh nghiệp
Được nhận các chính sách ưu đãi của công ty dành cho đại lý
Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, được tiếp cận và cọ xát với thực tế
Lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập
Được hỗ trợ dấu mộc báo cáo thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Xtech789

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Xtech789

Công ty cổ phần Xtech789

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 34/11 Yên Thế, P.2, Q.Tân Bình, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

