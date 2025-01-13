Tuyển Thực tập sinh Nhân sự STELLA LEATHER GOODS (HO CHI MINH) CO., LTD làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 3 Triệu

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường số 1, KCN Long Thành, X. Tam An, Long Thành - Hồ Chí Minh, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Tiền lương & phúc lợi / C&B:

Nhận và kiểm tra hồ sơ nhân viên, lưu hồ sơ, nhập thông tin nhân viên, chuyển bộ phận, nghỉ việc, thăng chức v...v...

Hướng dẫn công nhân viên điền thông tin giảm trừ gia cảnh, đăng ký thẻ ATM.

Lấy vân tay chấm công cho công nhân viên

Nhập thông tin tham gia BHXH trên file excel

Nhập phép trên phần mềm ERP, lưu hồ sơ

Nhận đơn nghỉ việc từ người lao động, lưu hồ sơ, hướng dẫn công nhân viên các thủ tục cùa phòng Nhân Sự bao gồm thủ tục chấm công, thủ tục phép, bàn giao nghỉ việc v...v...

Các công việc liên quan khác do Giám Sát Tiền Lương & Phúc Lợi, Trưởng BP và Giám Đốc Nhà Máy yêu cầu (nếu có)

Hành chánh / Admin:

Hỗ trợ các thủ tục giấy tờ cho người người nước ngoài

Hỗ trợ các event công ty nếu có.

Hỗ trợ công việc của nhân viên Tổng Vụ khác khi được yêu cầu (nhân viên trong team Tổng Vụ vắng mặt, nghỉ phép, đi công tác, bận việc khác v...v...)

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Ngoại ngữ, Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh,...

Nhanh nhẹn, hoạt bát; Chịu khó học hỏi

Có đam mê và yêu thích theo mảng Nhân sự

Có thể thực tập full-time

Tiếng Anh khá

Sử dụng tin học văn phòng tốt

Tại STELLA LEATHER GOODS (HO CHI MINH) CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập 3 triệu/tháng

Tham gia bảo hiểm tai nạn 24h trong thời gian thực tập

Được hướng dẫn và học hỏi những nghiệp vụ chuyên môn của vị trí

Có cơ hội được review thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập

Hỗ trợ xe đưa rước từ HCM và Biên Hòa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại STELLA LEATHER GOODS (HO CHI MINH) CO., LTD

