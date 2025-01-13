Tuyển Thực tập sinh Nhân sự STELLA LEATHER GOODS (HO CHI MINH) CO., LTD làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại STELLA LEATHER GOODS (HO CHI MINH) CO., LTD
- Đồng Nai: Đường số 1, KCN Long Thành, X. Tam An, Long Thành
- Hồ Chí Minh, Huyện Long Thành
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Đến 3 Triệu
Tiền lương & phúc lợi / C&B:
Nhận và kiểm tra hồ sơ nhân viên, lưu hồ sơ, nhập thông tin nhân viên, chuyển bộ phận, nghỉ việc, thăng chức v...v...
Hướng dẫn công nhân viên điền thông tin giảm trừ gia cảnh, đăng ký thẻ ATM.
Lấy vân tay chấm công cho công nhân viên
Nhập thông tin tham gia BHXH trên file excel
Nhập phép trên phần mềm ERP, lưu hồ sơ
Nhận đơn nghỉ việc từ người lao động, lưu hồ sơ, hướng dẫn công nhân viên các thủ tục cùa phòng Nhân Sự bao gồm thủ tục chấm công, thủ tục phép, bàn giao nghỉ việc v...v...
Các công việc liên quan khác do Giám Sát Tiền Lương & Phúc Lợi, Trưởng BP và Giám Đốc Nhà Máy yêu cầu (nếu có)
Hành chánh / Admin:
Hỗ trợ các thủ tục giấy tờ cho người người nước ngoài
Hỗ trợ các event công ty nếu có.
Hỗ trợ công việc của nhân viên Tổng Vụ khác khi được yêu cầu (nhân viên trong team Tổng Vụ vắng mặt, nghỉ phép, đi công tác, bận việc khác v...v...)
Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, hoạt bát; Chịu khó học hỏi
Có đam mê và yêu thích theo mảng Nhân sự
Có thể thực tập full-time
Tiếng Anh khá
Sử dụng tin học văn phòng tốt
Tại STELLA LEATHER GOODS (HO CHI MINH) CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia bảo hiểm tai nạn 24h trong thời gian thực tập
Được hướng dẫn và học hỏi những nghiệp vụ chuyên môn của vị trí
Có cơ hội được review thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập
Hỗ trợ xe đưa rước từ HCM và Biên Hòa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại STELLA LEATHER GOODS (HO CHI MINH) CO., LTD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
