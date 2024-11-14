Tuyển Hành chính nhân sự Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 12 Triệu

Mức lương 1 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 34 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Tân Bình

Hành chính nhân sự

Chỉnh lý, Scan văn bản, ghép nối file scan văn bản

Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ

Cập nhật các số liệu thống kê có liên quan hoạt động P. Hành Chính

Tham gia kiểm tra đánh giá về vệ sinh 5S

Hỗ trợ theo dõi một số hoạt động lễ tân.

Chuẩn bị phòng họp

Thực hiện các công việc hậu cần sự kiện của Công ty tổ chức.

Yêu Cầu Công Việc

Ứng viên mới ra trường hoặc sinh viên năm cuối chuyên ngành Quân trị nhân lực, Quản trị kinh doanh,....

Có kiến thức về Tin học văn phòng

Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng Excel, Word, PowerPoint

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

Chăm chỉ, chịu khó, học hỏi nhanh

Làm việc ít nhất 5 ngày/tuần (Tương đương 10 buổi/tuần)

Có laptop cá nhân

Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo để có cơ hội trở thành Nhân viên chính thức

Phụ cấp và hỗ trợ dấu mộc thực tập.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và sáng tạo.

Thưởng lễ, tết và thưởng hiệu quả công việc.

Tham gia event, team-building

Được nghỉ lễ theo lịch nhà nước và thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, trung thu, 20/10,...)

Lộ trình trở thành nhân viên chính thức rõ ràng

Cơ hội thăng tiến theo sự phát triển của doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

