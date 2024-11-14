Tuyển Hành chính nhân sự Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Mức lương
1 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 34 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 1 - 12 Triệu
Chỉnh lý, Scan văn bản, ghép nối file scan văn bản
Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ
Cập nhật các số liệu thống kê có liên quan hoạt động P. Hành Chính
Tham gia kiểm tra đánh giá về vệ sinh 5S
Hỗ trợ theo dõi một số hoạt động lễ tân.
Chuẩn bị phòng họp
Thực hiện các công việc hậu cần sự kiện của Công ty tổ chức.
Với Mức Lương 1 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên mới ra trường hoặc sinh viên năm cuối chuyên ngành Quân trị nhân lực, Quản trị kinh doanh,....
Có kiến thức về Tin học văn phòng
Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng Excel, Word, PowerPoint
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
Chăm chỉ, chịu khó, học hỏi nhanh
Làm việc ít nhất 5 ngày/tuần (Tương đương 10 buổi/tuần)
Có laptop cá nhân
Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo để có cơ hội trở thành Nhân viên chính thức
Phụ cấp và hỗ trợ dấu mộc thực tập.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và sáng tạo.
Thưởng lễ, tết và thưởng hiệu quả công việc.
Tham gia event, team-building
Được nghỉ lễ theo lịch nhà nước và thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, trung thu, 20/10,...)
Lộ trình trở thành nhân viên chính thức rõ ràng
Cơ hội thăng tiến theo sự phát triển của doanh nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
