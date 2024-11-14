Tuyển Hành chính nhân sự Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 12 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 12 Triệu

Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

Mức lương
1 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 34 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 1 - 12 Triệu

Chỉnh lý, Scan văn bản, ghép nối file scan văn bản
Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ
Cập nhật các số liệu thống kê có liên quan hoạt động P. Hành Chính
Tham gia kiểm tra đánh giá về vệ sinh 5S
Hỗ trợ theo dõi một số hoạt động lễ tân.
Chuẩn bị phòng họp
Thực hiện các công việc hậu cần sự kiện của Công ty tổ chức.

Với Mức Lương 1 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên mới ra trường hoặc sinh viên năm cuối chuyên ngành Quân trị nhân lực, Quản trị kinh doanh,....
Có kiến thức về Tin học văn phòng
Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng Excel, Word, PowerPoint
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
Chăm chỉ, chịu khó, học hỏi nhanh
Làm việc ít nhất 5 ngày/tuần (Tương đương 10 buổi/tuần)
Có laptop cá nhân

Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo để có cơ hội trở thành Nhân viên chính thức
Phụ cấp và hỗ trợ dấu mộc thực tập.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và sáng tạo.
Thưởng lễ, tết và thưởng hiệu quả công việc.
Tham gia event, team-building
Được nghỉ lễ theo lịch nhà nước và thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, trung thu, 20/10,...)
Lộ trình trở thành nhân viên chính thức rõ ràng
Cơ hội thăng tiến theo sự phát triển của doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 34 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

