Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 567, Đường Trần Đại Nghĩa, Ấp 2, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Quản lý cơ sở vật chất, tài sản trong nhà máy;

- Quản lý, thanh toán các chi phí cố định và chi phí phát sinh;

- Quản lý bộ phận tạp vụ và bảo vệ;

- Đề xuất mua sắm, sửa chữa: thiết bị, vật tư, bảo hộ lao động,

- Thực hiện công tác tổ chức các sự kiện, chương trình, hội nghị của công ty;

- Soạn thảo, ban hành các văn bản, thông báo, quy chế của công ty;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự/ Quản lý công nghiệp/ Luật hoặc các chuyên ngành khác có liên quan;

- Kinh nghiệm: ít nhất 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương;

- Tin học thành thạo Word, Excel;

- Giao tiếp tốt, chủ động, cẩn thận, có trách nhiệm, khả năng chịu áp lực cao;

- Sức khỏe tốt, trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng tất cả các chế độ theo quy định của pháp luật lao động như: BHYT, BHXH, BHTN,...

- Thưởng Lễ/Tết; sinh nhật, quà trung thu cho CB-CNV, tặng học bổng khuyến học, xây nhà tình thương cho gia đình hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ vay vốn;

- Được đào tạo các Kiến thức và Kỹ năng phát triển bản thân;

- Đặc biệt: Anh/Chị được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp có cơ hội thăng tiến cao.

- Cùng nhiều CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ & THU HÚT NHÂN TÀI của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin