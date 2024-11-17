Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 85 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam
Mức lương
85 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 1812 Võ Văn Kiệt, lầu 3 toà nhà Docter Care , phường An Lạc, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 85 - 12 Triệu
- Quản lý hồ sơ nhân viên, thiết bị, văn phòng phẩm.
- Làm thống kê, báo cáo hàng tuần, hàng tháng
- Soạn thảo văn bản, thông báo, quyết định..., thư ký cuộc họp
- Thông báo, truyền đạt thông tin từ BGĐ đến nhân sự công ty
- Tham gia chuẩn bị cho các chiến dịch của công ty
- Theo dõi và quản lý, thúc đẩy lịch làm việc cũng như các chiến dịch văn phòng đã đề ra.
- Làm các công việc khác liên quan đến văn phòng theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 85 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ Đại học
Trên 26 tuổi
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Thái độ cầu tiến, tích cực
Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương căn bản từ 8,5tr (Bằng Đại Học)
Thường xuyên du lịch cùng công ty
Được đào tạo nghiệp vụ bày bản, làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Phúc lợi tốt, lộ trình thăng tiến sớm từ 4-6 tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
