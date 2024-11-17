Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 85 - 12 Triệu

Mức lương 85 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1812 Võ Văn Kiệt, lầu 3 toà nhà Docter Care , phường An Lạc, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 85 - 12 Triệu

- Quản lý hồ sơ nhân viên, thiết bị, văn phòng phẩm.

- Làm thống kê, báo cáo hàng tuần, hàng tháng

- Soạn thảo văn bản, thông báo, quyết định..., thư ký cuộc họp

- Thông báo, truyền đạt thông tin từ BGĐ đến nhân sự công ty

- Tham gia chuẩn bị cho các chiến dịch của công ty

- Theo dõi và quản lý, thúc đẩy lịch làm việc cũng như các chiến dịch văn phòng đã đề ra.

- Làm các công việc khác liên quan đến văn phòng theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 85 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Đại học

Trên 26 tuổi

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm

Thái độ cầu tiến, tích cực

Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương căn bản từ 8,5tr (Bằng Đại Học)

Thường xuyên du lịch cùng công ty

Được đào tạo nghiệp vụ bày bản, làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Phúc lợi tốt, lộ trình thăng tiến sớm từ 4-6 tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam

