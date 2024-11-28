Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EDUALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EDUALL
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EDUALL

Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 145 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Thực hiện các công việc liên quan đến công tác hỗ trợ hành chính, văn bản, quy trình, quy định,...
Kiểm tra, sắp xếp và lưu trữ các loại chứng từ, hồ sơ liên quan đến Nhân sự
Theo dõi và nhập các báo cáo thu - chi của công ty vào hệ thống, đảm bảo cập nhật đầy đủ và chính xác các thông tin tài chính.
Kiểm soát kho dụng cụ học tập - sách.
Tổng hợp, báo cáo các hoạt động hành chính, tài chính theo định kỳ, cung cấp các thông tin cần thiết cho BGĐ.
Các công việc liên quan khác theo sự phân công của GĐ.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng - Đại học các ngành: Kế toán, Hành chính Nhân sự và các ngành liên quan
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm, kinh nghiệm trong ngành giáo dục là một lợi thế.
Ưu tiên Nữ 28-30 tuổi, ứng viên có sự ổn định và mong muốn làm việc lâu dài tại công ty.
Tinh thần kỷ luật cao, cẩn thận trong công việc
Tin học văn phòng: Word, Excel, Google Drive

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EDUALL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 7.000.000đ/tháng
Làm việc trong một môi trường hiện đại, trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp. Công ty cam kết cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất và tiện nghi cho nhân viên
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Bạn sẽ có cơ hội tham gia các khóa học đào tạo kỹ năng cần thiết để phát triển nghề nghiệp và hoàn thiện bản thân.
Du lịch hàng năm cùng Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EDUALL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EDUALL

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 145 NGUYỄN HỒNG ĐÀO, P14,T N BÌNH,TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

