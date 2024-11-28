Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EDUALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 145 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Thực hiện các công việc liên quan đến công tác hỗ trợ hành chính, văn bản, quy trình, quy định,...

Kiểm tra, sắp xếp và lưu trữ các loại chứng từ, hồ sơ liên quan đến Nhân sự

Theo dõi và nhập các báo cáo thu - chi của công ty vào hệ thống, đảm bảo cập nhật đầy đủ và chính xác các thông tin tài chính.

Kiểm soát kho dụng cụ học tập - sách.

Tổng hợp, báo cáo các hoạt động hành chính, tài chính theo định kỳ, cung cấp các thông tin cần thiết cho BGĐ.

Các công việc liên quan khác theo sự phân công của GĐ.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng - Đại học các ngành: Kế toán, Hành chính Nhân sự và các ngành liên quan

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm, kinh nghiệm trong ngành giáo dục là một lợi thế.

Ưu tiên Nữ 28-30 tuổi, ứng viên có sự ổn định và mong muốn làm việc lâu dài tại công ty.

Tinh thần kỷ luật cao, cẩn thận trong công việc

Tin học văn phòng: Word, Excel, Google Drive

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EDUALL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 7.000.000đ/tháng

Làm việc trong một môi trường hiện đại, trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp. Công ty cam kết cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất và tiện nghi cho nhân viên

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Bạn sẽ có cơ hội tham gia các khóa học đào tạo kỹ năng cần thiết để phát triển nghề nghiệp và hoàn thiện bản thân.

Du lịch hàng năm cùng Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC EDUALL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.