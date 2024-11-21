Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 85 - 12 Triệu

Mức lương 85 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1812 - 1814 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TPHCM, Bình Tân, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự

Quản lý hồ sơ nhân viên, thiết bị, văn phòng phẩm.

Soạn thảo văn bản, thông báo, quyết định..., thư ký cuộc họp

Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng, lọc hồ sơ, phỏng vấn ứng viên

Soạn thảo DM, làm powerpoint, canva... hỗ trợ bộ phận kinh doanh

Tham gia chuẩn bị cho các chiến dịch của công ty

Theo dõi và quản lý, thúc đẩy lịch làm việc cũng như các chiến dịch văn phòng đã đề ra;

Làm các công việc khác liên quan đến văn phòng theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.

Từ 25 tuổi trở lên.

Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thưởng đạt chỉ tiêu

• Thưởng hiệu quả làm việc theo kpi

• Thăng tiến lên vị trí cao trong công việc

PHÚC LỢI:

• Cơ hội du lịch trong nước và nước ngoài

• Chế độ lương, thưởng, phụ cấp rõ ràng theo Tập Đoàn

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

• Được tham gia lớp đào tạo toàn diện về tất cả kỹ năng, kiến thức cơ bản và nâng cao

• Được dẫn dắt và hỗ trợ bởi các sếp có nhiều kinh nghiệm trong suốt quá trình làm việc

• Được đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM

