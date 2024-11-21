Tuyển Hành chính nhân sự CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 222 Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Hỗ trợ kiểm tra thời gian làm việc của nhân viên dự án
Phụ trách công tác giấy tờ liên quan đến hồ sơ nhân sự, cập nhật thông tin hồ sơ còn thiếu của nhân viên và làm việc với bộ phận nhân sự Kết nối và làm việc trực tiếp với các bộ phận khác để hỗ trợ triển khai cho dự án
Các nhiệm vụ và trách nhiệm khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên CĐ, ĐH các chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh, Kinh Tế, Thương Mại Điện Tử, Quản Trị Văn Phòng, hoặc các chuyên ngành liên quan,...
Không yêu cầu kinh nghiệm
Thành thạo tin học văn phòng Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý thời gian, giải quyết vấn đề Kỹ năng giao tiếp, trình bày, trung thực, cẩn thận
Thực tập fulltime

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ phụ cấp: 1.950.000/tháng.
Cơ hội được tham gia vào công việc thực tế từ phía dự án tại công ty.
Môi trường làm việc công ty nước ngoài chuyên nghiệp, hiện đại, trang thiết bị làm việc công ty cung cấp khi làm tại văn phòng
Có hỗ trợ dấu mộc thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 222-226 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

