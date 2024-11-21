Tuyển Hành chính nhân sự CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 222 Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Đến 20 Triệu
Hỗ trợ kiểm tra thời gian làm việc của nhân viên dự án
Phụ trách công tác giấy tờ liên quan đến hồ sơ nhân sự, cập nhật thông tin hồ sơ còn thiếu của nhân viên và làm việc với bộ phận nhân sự Kết nối và làm việc trực tiếp với các bộ phận khác để hỗ trợ triển khai cho dự án
Các nhiệm vụ và trách nhiệm khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên CĐ, ĐH các chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh, Kinh Tế, Thương Mại Điện Tử, Quản Trị Văn Phòng, hoặc các chuyên ngành liên quan,...
Không yêu cầu kinh nghiệm
Thành thạo tin học văn phòng Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý thời gian, giải quyết vấn đề Kỹ năng giao tiếp, trình bày, trung thực, cẩn thận
Thực tập fulltime
Không yêu cầu kinh nghiệm
Thành thạo tin học văn phòng Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý thời gian, giải quyết vấn đề Kỹ năng giao tiếp, trình bày, trung thực, cẩn thận
Thực tập fulltime
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ phụ cấp: 1.950.000/tháng.
Cơ hội được tham gia vào công việc thực tế từ phía dự án tại công ty.
Môi trường làm việc công ty nước ngoài chuyên nghiệp, hiện đại, trang thiết bị làm việc công ty cung cấp khi làm tại văn phòng
Có hỗ trợ dấu mộc thực tập
Cơ hội được tham gia vào công việc thực tế từ phía dự án tại công ty.
Môi trường làm việc công ty nước ngoài chuyên nghiệp, hiện đại, trang thiết bị làm việc công ty cung cấp khi làm tại văn phòng
Có hỗ trợ dấu mộc thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
