Tuyển Hành chính nhân sự CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 222 Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Hỗ trợ kiểm tra thời gian làm việc của nhân viên dự án

Phụ trách công tác giấy tờ liên quan đến hồ sơ nhân sự, cập nhật thông tin hồ sơ còn thiếu của nhân viên và làm việc với bộ phận nhân sự Kết nối và làm việc trực tiếp với các bộ phận khác để hỗ trợ triển khai cho dự án

Các nhiệm vụ và trách nhiệm khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên CĐ, ĐH các chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh, Kinh Tế, Thương Mại Điện Tử, Quản Trị Văn Phòng, hoặc các chuyên ngành liên quan,...

Không yêu cầu kinh nghiệm

Thành thạo tin học văn phòng Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý thời gian, giải quyết vấn đề Kỹ năng giao tiếp, trình bày, trung thực, cẩn thận

Thực tập fulltime

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ phụ cấp: 1.950.000/tháng.

Cơ hội được tham gia vào công việc thực tế từ phía dự án tại công ty.

Môi trường làm việc công ty nước ngoài chuyên nghiệp, hiện đại, trang thiết bị làm việc công ty cung cấp khi làm tại văn phòng

Có hỗ trợ dấu mộc thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin