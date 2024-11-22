Tuyển Hành chính nhân sự SVTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại SVTECH
- Hồ Chí Minh: 2A Phan Thúc Duyện, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận khách: Đón tiếp khách đến văn phòng giao dịch, chuyển tiếp khách và các cuộc gọi đến các cá nhân/bộ phận liên quan, đảm bảo sự chuyên nghiệp và thân thiện.
Tiếp nhận khách:
Dịch vụ hỗ trợ văn phòng: Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ làm việc của toàn bộ văn phòng bao gồm: trang thiết bị, vật dụng, thư từ, hỗ trợ đi công tác để đảm bảo hoạt động văn phòng diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.
Dịch vụ hỗ trợ văn phòng:
Chuẩn bị sự kiện: Tham gia chuẩn bị logistics cho các sự kiện văn hóa nội bộ công ty, bao gồm việc tổ chức teabreak, ăn trưa cho các khóa đào tạo, giúp tạo không khí tích cực và gắn kết trong công ty.
Chuẩn bị sự kiện:
Quản lý hình ảnh văn phòng: Chăm lo hình ảnh văn phòng làm việc, duy trì môi trường làm việc thẩm mỹ và sạch sẽ.
Quản lý hình ảnh văn phòng:
Làm việc với nhà cung cấp: Quản lý và làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ văn phòng như: văn phòng phẩm, photocopy, nước uống, điện thoại, taxi, vé máy bay... đảm bảo chất lượng dịch vụ và chi phí hợp lý.
Làm việc với nhà cung cấp:
Thanh toán chi phí: Quản lý và thanh toán các chi phí định kỳ như: văn phòng phẩm, cước chuyển phát nhanh, điện, nước tòa nhà.
Thanh toán chi phí:
Giao nhận fax, thư từ, bưu phẩm: Nhận và phân phối fax, thư từ, bưu phẩm đến các cá nhân/bộ phận liên quan trong công ty.
Giao nhận fax, thư từ, bưu phẩm:
Báo cáo: Thực hiện các báo cáo nghiệp vụ định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên, hỗ trợ quản lý trong việc theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc.
Báo cáo:
Và các nhiệm vụ liên quan khác do trưởng bộ phận giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, ngoại hình dễ nhìn, xinh xắn, giao tiếp duyên dáng và thân thiện.
Thích chăm sóc và hỗ trợ người khác, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp, tạo môi trường làm việc thân thiện và hỗ trợ.
Giao tiếp tốt, sử dụng thành thạo MS Office để đáp ứng các yêu cầu công việc hàng ngày.
Ưu tiên có khiếu thẩm mỹ, ưa thích hoạt động phong trào, năng động và thích khám phá, giúp duy trì và nâng cao hình ảnh văn phòng.
Tại SVTECH Thì Được Hưởng Những Gì
Clear roadmap for development and promotion with a well-trained training plan.
Clear roadmap
well-trained training plan
The training budget is up to $5000 / year, including the cost of funding studying & exam international certificates.
$5000 / year
Enjoy competitive salary, attractive bonus directly from the company's profits (minimum commitment of 14 months salary / year).
minimum commitment of 14 months salary / year
Health Insurance Package for yourself and your family up to $3000 / person.
$3000 / person
Working in a professional, friendly environment with 4 core values: Trust, Teamwork, Knowledge & Creativity, Customer.
Trust, Teamwork, Knowledge & Creativity, Customer.
Living with 4 values: Heath, Heart, Mind, Spirit with flexible working policy.
Heath, Heart, Mind, Spirit
The companionship between boss & employee. The company is the second home where members live and work together with an enthusiastic, sincere heart and the spirit of constant learning.
companionship between boss & employee
Plentiful cultural and entertainment activities: Team building, Sports Club, music, Sun-flower program, Happy Hour ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại SVTECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI