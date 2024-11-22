Tuyển Hành chính nhân sự SVTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tiếp nhận khách: Đón tiếp khách đến văn phòng giao dịch, chuyển tiếp khách và các cuộc gọi đến các cá nhân/bộ phận liên quan, đảm bảo sự chuyên nghiệp và thân thiện.

Dịch vụ hỗ trợ văn phòng: Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ làm việc của toàn bộ văn phòng bao gồm: trang thiết bị, vật dụng, thư từ, hỗ trợ đi công tác để đảm bảo hoạt động văn phòng diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

Chuẩn bị sự kiện: Tham gia chuẩn bị logistics cho các sự kiện văn hóa nội bộ công ty, bao gồm việc tổ chức teabreak, ăn trưa cho các khóa đào tạo, giúp tạo không khí tích cực và gắn kết trong công ty.

Quản lý hình ảnh văn phòng: Chăm lo hình ảnh văn phòng làm việc, duy trì môi trường làm việc thẩm mỹ và sạch sẽ.

Làm việc với nhà cung cấp: Quản lý và làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ văn phòng như: văn phòng phẩm, photocopy, nước uống, điện thoại, taxi, vé máy bay... đảm bảo chất lượng dịch vụ và chi phí hợp lý.

Thanh toán chi phí: Quản lý và thanh toán các chi phí định kỳ như: văn phòng phẩm, cước chuyển phát nhanh, điện, nước tòa nhà.

Giao nhận fax, thư từ, bưu phẩm: Nhận và phân phối fax, thư từ, bưu phẩm đến các cá nhân/bộ phận liên quan trong công ty.

Báo cáo: Thực hiện các báo cáo nghiệp vụ định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên, hỗ trợ quản lý trong việc theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc.

Và các nhiệm vụ liên quan khác do trưởng bộ phận giao.