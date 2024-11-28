Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THANH TUYỀN SIGNATURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH THANH TUYỀN SIGNATURE
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 44 Huỳnh Tịnh Của phường Võ Thị Sáu quận 3, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Quản lý và tuyển dụng nhân sự
Chấm công, tính lương
Theo dõi, đăng ký, khai báo tăng giảm nhân sự đóng BHXH, đề xuất thanh toán chi phí bảo hiểm, theo dõi công nợ với BHXH.
Làm việc với cơ quan chính quyền, BHXH, PCCC,...
Thực hiện các công việc cấp trên giao
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm về BHXH
Nhanh nhen, giao tiếp tốt, biết xử lí tình huống
Thời gian làm việc : 8h đến 17h00, nghỉ trưa 1h, Từ thứ 2 đến thứ 7
Tại CÔNG TY TNHH THANH TUYỀN SIGNATURE Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ chế độ theo Luật: BHXH, BHYT, BHTN, phép 12 ngày/năm
Thưởng tháng 13, thưởng hiệu suất, thưởng các ngày lễ Tết và chi đãi ngộ: hiếu, hỉ, sinh nhật, kết hôn..
Được tham gia team building, du lịch nghỉ mát
Được làm trong môi trường Spa làm đẹp, chuyên nghiệp, năng động trẻ trung.
Không gian làm việc, tiện nghi, trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANH TUYỀN SIGNATURE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
