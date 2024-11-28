Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THANH TUYỀN SIGNATURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 44 Huỳnh Tịnh Của phường Võ Thị Sáu quận 3, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Quản lý và tuyển dụng nhân sự

Chấm công, tính lương

Theo dõi, đăng ký, khai báo tăng giảm nhân sự đóng BHXH, đề xuất thanh toán chi phí bảo hiểm, theo dõi công nợ với BHXH.

Làm việc với cơ quan chính quyền, BHXH, PCCC,...

Thực hiện các công việc cấp trên giao

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm về BHXH

Nhanh nhen, giao tiếp tốt, biết xử lí tình huống

Thời gian làm việc : 8h đến 17h00, nghỉ trưa 1h, Từ thứ 2 đến thứ 7

Tại CÔNG TY TNHH THANH TUYỀN SIGNATURE Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chế độ theo Luật: BHXH, BHYT, BHTN, phép 12 ngày/năm

Thưởng tháng 13, thưởng hiệu suất, thưởng các ngày lễ Tết và chi đãi ngộ: hiếu, hỉ, sinh nhật, kết hôn..

Được tham gia team building, du lịch nghỉ mát

Được làm trong môi trường Spa làm đẹp, chuyên nghiệp, năng động trẻ trung.

Không gian làm việc, tiện nghi, trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANH TUYỀN SIGNATURE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin