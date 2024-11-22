Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Amangon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 656/74/5 Quang Trung, phường 11, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Đăng tuyển, phỏng vấn nhân sự, đào tạo nhân sự công ty.

Kiểm tra, chấm công, tính lương, xét duyệt nghỉ phép, xử lý vi phạm, thường nhân sự

Xây dựng chính sách lương bổng, thưởng - phạt và các quy định, quy chế lao động.

Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan tới nhân sự.

Tổ chức các event và hoạt động vui chơi giải trí của công ty

Báo cáo công việc cho ban quản lý, kế toán, giám đốc,...

Chuẩn bị, trình ký, ship giấy tờ các chứng từ thanh toán nhà cung cấp tới tổ chức tín dụng.

Công việc phát sinh do quản lý giao không quá 10% khối lượng công việc.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên.

Cần thận, tỉ mỉ, trung thực và chăm chỉ.

Có khả năng giao tiếp tốt, trình bày vấn đề.

Thành thạo tin học văn phòng: word, excel,...

Chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Amangon Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 7-10 triệu

Được tham gia đóng BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật.

Có nhiều chế độ phúc lợi tốt: đồng phục, cung cấp trang thiết bị làm việc,...

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được tham gia các khóa đào tạo, training về nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Amangon

