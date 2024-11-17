Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Vipamed Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Vipamed Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH Vipamed Việt Nam

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 2A Ngô Văn Năm, Quận 1

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hành chính (60%)
- Tìm nhà cung cấp, đặt hàng các công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu theo ngày, theo tháng
- Liên hệ sửa chữa các trang thiết bị, cơ sở vật chất khi hỏng hóc.
- Phối hợp cùng team hành chính nộp các giấy tờ liên quan: visa, giấy phép LĐ, thẻ tạm trú cho LĐ nước ngoài
- Thực hiện các thủ tục gia hạn, thay đổi các giấy phép, chứng chỉ liên quan đến vận hành Công ty.
- Lưu trữ công văn, hồ sơ, tài liệu Công ty
- Thay mặt Công ty, thực hiện các công tác đối ngoại như tiếp đón các đoàn kiểm tra: ATVSTP, PCCC, XNC...
Nhân sự (40%)
- Tuyển dụng, phỏng vấn và đào tạo nhân viên mới.
- Chuẩn bị thư mời làm viêc, Hợp đồng/thanh lý hợp đồng, các quyết định văn bản, báo cáo tuân thủ theo quy định
- Trực tiếp kê khai bảo hiểm và phối hợp cùng kế toán để làm lương hàng tháng
- Tham gia lên kế hoạch, đề xuất và triển khai các quy trình, đảm bảo vận hành tốt quy trình của phòng hành chính nhân sự

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm hành chính nhân sự tổng hợp. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm hành chính nhân sự ở mảng F&B
- Tiếng Anh khá trở lên vì sẽ làm việc trưc tiếp với người nước ngoài
- Chịu khó, nhanh nhẹn, cầu tiến và chịu được áp lực công việc

Tại Công ty TNHH Vipamed Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 12-15tr + Phụ cấp ăn trưa, xăng xe hàng tháng + Service charge
- Đóng BHXH theo quy định nhà nước
- Gói khám sức khoẻ định kỳ
- Đi du lịch thường niên
- Tham gia các sự kiện ngày lễ tết
- Môi trường trẻ, năng động, trau dồi tiếng Anh rất tốt vì môi trường tiếng Anh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vipamed Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 100 Xuân Diệu, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

