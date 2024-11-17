Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Vipamed Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 2A Ngô Văn Năm, Quận 1

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hành chính (60%)

- Tìm nhà cung cấp, đặt hàng các công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu theo ngày, theo tháng

- Liên hệ sửa chữa các trang thiết bị, cơ sở vật chất khi hỏng hóc.

- Phối hợp cùng team hành chính nộp các giấy tờ liên quan: visa, giấy phép LĐ, thẻ tạm trú cho LĐ nước ngoài

- Thực hiện các thủ tục gia hạn, thay đổi các giấy phép, chứng chỉ liên quan đến vận hành Công ty.

- Lưu trữ công văn, hồ sơ, tài liệu Công ty

- Thay mặt Công ty, thực hiện các công tác đối ngoại như tiếp đón các đoàn kiểm tra: ATVSTP, PCCC, XNC...

Nhân sự (40%)

- Tuyển dụng, phỏng vấn và đào tạo nhân viên mới.

- Chuẩn bị thư mời làm viêc, Hợp đồng/thanh lý hợp đồng, các quyết định văn bản, báo cáo tuân thủ theo quy định

- Trực tiếp kê khai bảo hiểm và phối hợp cùng kế toán để làm lương hàng tháng

- Tham gia lên kế hoạch, đề xuất và triển khai các quy trình, đảm bảo vận hành tốt quy trình của phòng hành chính nhân sự

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm hành chính nhân sự tổng hợp. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm hành chính nhân sự ở mảng F&B

- Tiếng Anh khá trở lên vì sẽ làm việc trưc tiếp với người nước ngoài

- Chịu khó, nhanh nhẹn, cầu tiến và chịu được áp lực công việc

Tại Công ty TNHH Vipamed Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 12-15tr + Phụ cấp ăn trưa, xăng xe hàng tháng + Service charge

- Đóng BHXH theo quy định nhà nước

- Gói khám sức khoẻ định kỳ

- Đi du lịch thường niên

- Tham gia các sự kiện ngày lễ tết

- Môi trường trẻ, năng động, trau dồi tiếng Anh rất tốt vì môi trường tiếng Anh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vipamed Việt Nam

