Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 02, đường số 3, KDC Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, TPHCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Điều phối các hoạt động của văn phòng để đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các chính sách của công ty

Quản lý các cuộc gọi điện thoại và thư từ (email, thư từ, bưu kiện, v.v.)

Hỗ trợ thủ tục lập ngân sách và sổ sách kế toán

Tạo và cập nhật hồ sơ và cơ sở dữ liệu với dữ liệu nhân sự bao gồm cả các quy trình onboard, offboard và thu hồ sơ nhân sự.

Theo dõi lượng hàng tồn kho văn phòng phẩm và đặt hàng khi cần thiết

Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo văn phòng được vận hành tốt

Xử lý các vấn đề phát sinh trong văn phòng (điện, nước, wifi,...)

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học, ưu tiên các ngành về Marketing, Kinh tế

Kỹ năng giao tiếp tốt, có sở thích về giao tiếp

Định hướng chi tiết và kỹ năng tổ chức tốt

Linh hoạt trong công việc, tích cực trong các hoạt động của nhóm

Cẩn thận, chịu khó, năng động, nhiệt huyết và sẵn sàng đảm nhiệm công việc được phân công.

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT;

Lương tháng 13, được tham gia Team Building, Year End Party,...;

Review lương hàng năm;

Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup

