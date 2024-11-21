Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 02, đường số 3, KDC Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, TPHCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Điều phối các hoạt động của văn phòng để đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các chính sách của công ty
Quản lý các cuộc gọi điện thoại và thư từ (email, thư từ, bưu kiện, v.v.)
Hỗ trợ thủ tục lập ngân sách và sổ sách kế toán
Tạo và cập nhật hồ sơ và cơ sở dữ liệu với dữ liệu nhân sự bao gồm cả các quy trình onboard, offboard và thu hồ sơ nhân sự.
Theo dõi lượng hàng tồn kho văn phòng phẩm và đặt hàng khi cần thiết
Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo văn phòng được vận hành tốt
Xử lý các vấn đề phát sinh trong văn phòng (điện, nước, wifi,...)

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học, ưu tiên các ngành về Marketing, Kinh tế
Kỹ năng giao tiếp tốt, có sở thích về giao tiếp
Định hướng chi tiết và kỹ năng tổ chức tốt
Linh hoạt trong công việc, tích cực trong các hoạt động của nhóm
Cẩn thận, chịu khó, năng động, nhiệt huyết và sẵn sàng đảm nhiệm công việc được phân công.

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT;
Lương tháng 13, được tham gia Team Building, Year End Party,...;
Review lương hàng năm;
Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Truyền Thông DGroup

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 60 Đường số 14, Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

