Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PKCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PKCONS
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PKCONS

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PKCONS

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1/20B, Đường B, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Lưu trữ, in ấn, sắp xếp thông tin công văn, giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan.
Thực hiện công tác lễ tân khi được yêu cầu như đón tiếp khách, hỗ trợ trong các buổi họp/event, nghe và nhận cuộc gọi liên hệ với doanh nghiệp, đặt lịch công tác / lịch hẹn cho Ban Giám đốc ...
Là đầu mối tiếp nhận và gửi đi công văn, giấy tờ của công ty. Có nghĩa vụ chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết khi cần thiết hoặc có yêu cầu.
Phụ trách mua sắm các tài sản, thiết bị hay đồ dùng thông thường trong doanh nghiệp. Quản lý lưu trữ các hóa đơn, chứng từ, hợp đồng có liên quan tới mua bán, thuê, mượn cơ sở vật chất, máy móc thiết bị trong công ty.
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ, họp hành, đào tạo của công ty
Thực hiện các quy trình tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn ứng viên
Quản lý nhân sự: theo dõi chấm công, tính lương, bảo hiểm, phúc lợi cho nhân viên
Xây dựng và cập nhật các chính sách, quy trình liên quan đến nhân sự như phúc lợi, khen thưởng, kỷ luật, tổng kết, liên hoan...

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Quản trị nhân sự, Hành chính văn phòng hoặc các ngành liên quan
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Có kiến thức cơ bản về luật lao động, bảo hiểm xã hội

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PKCONS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7.000.000 – 12.000.000 đồng (tùy năng lực)
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện
Công việc tạo thu nhập ổn định và lâu dài.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PKCONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PKCONS

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PKCONS

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 6, Tổ 1, Ấp Phú Quới, Xã Phú An, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

