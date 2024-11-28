Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PKCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1/20B, Đường B, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Hành chính nhân sự

Lưu trữ, in ấn, sắp xếp thông tin công văn, giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan.

Thực hiện công tác lễ tân khi được yêu cầu như đón tiếp khách, hỗ trợ trong các buổi họp/event, nghe và nhận cuộc gọi liên hệ với doanh nghiệp, đặt lịch công tác / lịch hẹn cho Ban Giám đốc ...

Là đầu mối tiếp nhận và gửi đi công văn, giấy tờ của công ty. Có nghĩa vụ chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết khi cần thiết hoặc có yêu cầu.

Phụ trách mua sắm các tài sản, thiết bị hay đồ dùng thông thường trong doanh nghiệp. Quản lý lưu trữ các hóa đơn, chứng từ, hợp đồng có liên quan tới mua bán, thuê, mượn cơ sở vật chất, máy móc thiết bị trong công ty.

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ, họp hành, đào tạo của công ty

Thực hiện các quy trình tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn ứng viên

Quản lý nhân sự: theo dõi chấm công, tính lương, bảo hiểm, phúc lợi cho nhân viên

Xây dựng và cập nhật các chính sách, quy trình liên quan đến nhân sự như phúc lợi, khen thưởng, kỷ luật, tổng kết, liên hoan...

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Quản trị nhân sự, Hành chính văn phòng hoặc các ngành liên quan

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Có kiến thức cơ bản về luật lao động, bảo hiểm xã hội

Quyền Lợi

Mức lương: 7.000.000 – 12.000.000 đồng (tùy năng lực)

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện

Công việc tạo thu nhập ổn định và lâu dài.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển

