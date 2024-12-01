Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Venesa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Venesa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Công ty TNHH Venesa
Ngày đăng tuyển: 01/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công ty TNHH Venesa

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH Venesa

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Chung cư HaDo Centrosa Garden, 200 đường 3/2, phường 12, Quận 10, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Kế toán:
- Kiểm tra hóa đơn, chứng từ nội dung của các hồ sơ thanh toán, kiểm tra công nợ trước khi làm thủ tục tạm ứng, thanh toán.
- Cập nhật lập chứng từ thanh toán tiền mặt phiếu thu – phiếu chi, theo dõi kiểm soát tồn quỹ tiền mặt hàng ngày
- Lập báo cáo quỹ tiền mặt tại Chi nhánh và gửi KTT – GĐTC hàng ngày.
- Kiểm tra Phiếu xuất – nhập hàng hóa thực tế tại Chi nhánh làm căn cứ hạch toán nhập, xuất hàng vào Phần mềm Kế toán.
- Báo cáo doanh thu và báo cáo công nợ theo định kì
HCNS:
- Hỗ trợ trung tâm tính công, tính lương, BHXH cho nhân viên.
- Quản lý hồ sơ, lý lịch, cập nhật biến động nhân sự định kỳ của CNV toàn công ty.
- Theo dõi lịch họp, lịch phỏng vấn của Giám đốc trung tâm để điều phối công việc phù hợp.
- Lưu trữ hồ sơ, công văn, quản lý con dấu và các văn bản hành chính
- Mua sắm trang thiết bị trong công ty, cấp phát văn phòng phẩm.
- Các công việc khác theo sự sắp xếp của quản lý

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trên 02 năm về kế toán và Hành chính – Nhân sự;
- Tốt nghiệp các trường thuộc chuyên ngành kế toán và am hiểu về chuẩn mực kế toán hiện thành;
- Thái độ làm việc chủ động, tập trung, chuyên nghiệp và có trách nhiệm với công việc;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, excel, word và các thiết bị văn phòng khác (máy Fax, scan, photo...);
- Nắm vững các nghiệp vụ Kế toán - Bảo Hiểm

Tại Công ty TNHH Venesa Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 8-9tr + Phụ cấp (Cơm, giữ xe,..)
- Thời gian làm việc: Giờ hành chính
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định. Nghĩ lễ, phép đúng theo quy định nhà nước
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Venesa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Venesa

Công ty TNHH Venesa

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 89 Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

