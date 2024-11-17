Tuyển Hành chính nhân sự CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VI N VI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 27 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Lập kế hoạch và tổ chức tuyển dụng đáp ứng nhu cầu nhân sự của các phòng ban trong Công ty.

Thực hiện tính công, lương, KPI cho bộ phận Back Office và hỗ trợ bộ phận Kế toán tính lương cuối tháng.

Theo dõi thông tin nhân sự, hợp đồng lao động, soạn thảo các quyết định, thông báo liên quan đến phạm vi công việc.

Tìm kiếm, liên hệ nhà cung cấp, đánh giá chất lượng dịch vụ và đề xuất phù hợp. Thực hiện mua sắm, cấp phát và giám sát việc sử dụng văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng, vật tư tiêu hao.

Theo dõi, gửi công văn, giấy tờ, hợp đồng đến các đối tác của Công ty.

Theo dõi, chấm công bộ phận bảo vệ, tạp vụ.

Hỗ trợ tạo đề xuất mua hàng, thanh toán, tạm ứng cho các phòng ban.

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Ban Quản Trị, nhân viên như: Chuẩn bị phòng họp, điều phối lái xe, đặt phòng khách sạn, vé máy bay.... Hướng dẫn các bộ phận và kiểm tra các khoản thanh toán công tác phí sau khi kết thúc chuyến công tác.

Phối hợp tổ chức các sự kiện, event tại công ty như: Hội họp, sinh nhật, sự kiện định kỳ hàng năm, tất niên, du lịch, du xuân...

Đề xuất hiệu chỉnh, bổ sung, thay đổi các nội dung liên quan đến quy trình, quy định thuộc lĩnh vực HCNS.

Tham mưu đề xuất lên Ban Quản Trị trong quá trình xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực HCNS.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Quản Trị Công ty.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Hành chính, Quản trị nhân sự, kinh tế, Quản lý công, Quản trị nhà hàng khách sạn, Luật các chuyên ngành khác có liên quan;

Kinh nghiệm: ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương;

Thành thạo Word, Excel;

Có kỹ năng, truyền đạt, nắm bắt vấn đề tốt.

Giao tiếp tốt, chủ động, cẩn thận, có trách nhiệm, khả năng chịu áp lực cao;

Sức khỏe tốt, trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc.

Ưu tiên biết tiếng Trung.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VI N VI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương (gross): 10 - 13 triệu.

- Đầy đủ chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước.

- Thưởng các ngày Lễ, Tết trong năm theo tình hình hoạt động của công ty.

- Nhiều dịp ăn uống, quà tặng cho nhân viên.

- Môi trường gen Z năng động, trẻ trung, thân thiện, nhiệt tình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VI N VI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin