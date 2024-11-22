Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Dầu khí Việt nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 1 Lê Duẩn, P.Lê Duẫn, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

- Trực Lễ tân văn phòng, đón tiếp khách ra/vào văn phòng.

- Xử lý các hoạt động thư tín, nhận hồ sơ thầu.

- Sắp xếp phòng họp, theo dõi lịch họp để bố trí phòng họp phù hợp.

- Hỗ trợ chuyên viên văn phòng tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các phòng ban nếu cần.

- Làm thanh toán các chi phí văn phòng định kỳ hàng tháng

- Tập hợp hồ sơ và trình ký BGĐ

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương, Ngoại ngữ, Luật hoặc các lĩnh vực khác có liên quan.

- Ngoại hình ưa nhìn, cao từ 1,6m trở lên, ưu tiên ứng viên dưới 25 tuổi.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tương tự.

- Có khả năng tổ chức thực hiện các công việc một cách độc lập và hiệu quả.

- Kỹ năng ngoại ngữ (tiếng Anh) tốt, nghe nói thông thạo.

- Thành thạo vi tính văn phòng.

- Am hiểu kiến thức kinh tế, xã hội chung và các kiến thức liên quan đến hoạt động của ngành dầu khí là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Dầu khí Việt nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp, công đoàn theo quy định của Luật lao động

- Thưởng các ngày sinh nhật, ốm đau, lễ tết... theo quy định

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Chương trình Team building/ Company trip hàng năm

- Được tham gia gói bảo hiểm sức khỏe

- Được training, đào tạo ATVSLĐ, PCCC

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Dầu khí Việt nam

