Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Melody Logistics Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công Ty Melody Logistics Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Melody, số 1 Nguyễn Văn Đậu, phường 5, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
- Trực và giải quyết/ chuyển thông tin đến bộ phận liên quan các thắc mắc qua điện thoại;
- Hỗ trợ tiếp nhận & xử lý các tài liệu, công văn, thư từ đi/ đến trong phạm vi cho phép;
- Hỗ trợ tìm NCC đặt mua VPP/các thiết bị khác...
- Sắp xếp tài liệu, hồ sơ nhân viên;
- Hậu cần cho các sự kiện, cuộc họp của Công ty;
- Công việc hỗ trợ khác theo yêu cầu của Cấp Quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm cuối hoặc đang chờ bằng ngành Quản trị Nhân sự, KHXH&NV, Thư ký hành chính...;
- Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi;
- Có laptop cá nhân để hỗ trợ công việc;
- Năng động, vui vẻ, nhiệt tình trong công việc;
Tại Công Ty Melody Logistics Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ tiền gửi xe và dấu mộc cho bài báo cáo;
- Có cơ hội học tập tiếp xúc gần với công việc hành chính nhân sự, môi trường công ty;
- Tham gia vào các hoạt động, sự kiện của Công ty như 20/10, 8/3, Party...
- Khu vực Pantry ăn uống, view Rooftop trên cao ngắm Landmark81
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Melody Logistics Pro Company
