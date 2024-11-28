Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 6 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam
Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Bình Chánh, Thành phố Tân An
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
Quản lý hồ sơ nhân viên, thiết bị văn phòng
Làm thống kê, báo cáo chi tiết, kéo hệ thống báo biểu
Làm slide, canva, thiết kế DM
Hỗ trợ phòng kinh doanh trong công tác hành chính, soạn thảo hợp đồng, giấy tờ, ghi chép cuộc họp, chuẩn bị phòng họp
Hỗ trợ lọc hồ sơ và đăng tin tuyển dụng, lọc hồ sơ ứng viên, sơ vấn ứng viên
Thúc đẩy bộ phận kinh doanh
Các công việc khác theo yêu cầu của văn phòng.
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trên 26 tuổi
Có bằng đại học trở lên
Nhanh nhẹn, hoạt bát
Thành thạo tin học văn phòng, có kinh nghiệm tuyển dụng là lợi thế
Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm, phép năm
Được đề xuất thăng tiến sớm, lộ trình thăng tiến trong 6 Tháng làm việc đầu tiên
Được đào tạo, huấn luyện về kỹ năng chuyên môn hành chính nhân sự
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, hỗ trợ tối đa cho nhân viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
