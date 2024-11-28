Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Bình Chánh, Thành phố Tân An

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Quản lý hồ sơ nhân viên, thiết bị văn phòng

Làm thống kê, báo cáo chi tiết, kéo hệ thống báo biểu

Làm slide, canva, thiết kế DM

Hỗ trợ phòng kinh doanh trong công tác hành chính, soạn thảo hợp đồng, giấy tờ, ghi chép cuộc họp, chuẩn bị phòng họp

Hỗ trợ lọc hồ sơ và đăng tin tuyển dụng, lọc hồ sơ ứng viên, sơ vấn ứng viên

Thúc đẩy bộ phận kinh doanh

Các công việc khác theo yêu cầu của văn phòng.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 26 tuổi

Có bằng đại học trở lên

Nhanh nhẹn, hoạt bát

Thành thạo tin học văn phòng, có kinh nghiệm tuyển dụng là lợi thế

Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm, phép năm

Được đề xuất thăng tiến sớm, lộ trình thăng tiến trong 6 Tháng làm việc đầu tiên

Được đào tạo, huấn luyện về kỹ năng chuyên môn hành chính nhân sự

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, hỗ trợ tối đa cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam

