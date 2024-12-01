Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC BĐS MDA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 01 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban, tuyển dụng các vị trí được yêu cầu;

Thực hiện sàng lọc hồ sơ ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn, thông báo kết quả phỏng vấn;

Hoàn thiện các công tác nhân sự đầu vào (Hồ sơ nhân sự, HĐLĐ, Đào tạo hướng dẫn hội nhập cho nhân sự mới);

Thực hiện bảng lương, hoa hồng cho nhân viên;

Mua sắm, quản lý tài sản thuộc phạm vi trách nhiệm của Phòng HCNS;

Cấp phát văn phòng phẩm, đồng phục đến nhân sự văn phòng, các dự án;

Hoàn thiện các thủ tục hồ sơ cần thiết cho công tác hành chính nhân sự;

Tham gia, hỗ trợ tổ chức các sự kiện của công ty;

Thực hiện các báo cáo định kỳ hàng tháng liên quan đến công việc được phân công;

Thực hiện Quản lý tài sản

Các công việc khác được phân công.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Luật, Hành chính; Nhân sự...;

Từ 1 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực liên quan;

Thành thạo tin học văn phòng;

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chịu khó, trung thực;

Từ 22 đến 30 tuổi;

Ưu tiên ứng viên đã từng làm HCNS trong công ty lĩnh vực Cho thuê Khai thác Bất động sản.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC BĐS MDA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận ( từ 09 - 10 triệu)

Thưởng tháng 13

Thưởng các ngày lễ tết theo quy định Nhà nước.

BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật bảo hiểm.

12 ngày phép/năm.

Du lịch, nghỉ dưỡng thường niên, nhiều sự kiện lớn và đa dạng hàng năm.

Đánh giá năng lực 1 năm/lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHAI THÁC BĐS MDA

