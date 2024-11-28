Tuyển Hành chính nhân sự Công ty CP Công nghệ BTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Công nghệ BTS
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty CP Công nghệ BTS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 974A Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng
Vận hành hệ thống lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác
Theo dõi và giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người lao động
Theo dõi, cập nhật và quản lý hồ sơ, danh sách lao động công ty
Thực hiện các công việc chăm sóc đời sống cán bộ nhân viên công ty như thăm hỏi ốm đau, ma chay, cưới hỏi....
Rà soát, kiểm tra, giám sát tính tuân thủ các quy định, chính sách của Công ty liên quan tới quan hệ lao động.
Soạn thảo công văn, quyết định, thông báo....
Thực hiện làm hồ sơ năng lực
In ấn các thông báo tuyển sinh....
Quản lý các chi phí hành chính của doanh nghiệp
Tiếp nhận và chuyển phát các loại thư từ của Công ty
Lưu trữ các hợp đồng liên quan đến hành chính tổng hợp như thuê văn phòng, điện, nước, xe, Internet, ... và thực hiện các khoản thanh toán đúng hạn
Hỗ trợ đặt lịch công tác cho BGĐ và CBNV (taxi, nhà hàng, khách sạn, vé máy bay...);
Mua sắm văn phòng phẩm và các đồ dùng thông thường tại Công ty;
Thực hiện các công việc tâm linh tại văn phòng
Hỗ trợ các sự kiện của công ty, các cuộc hội thảo, hội nghị, tiếp khách của Công ty.
Thực hiện một số công việc kế toán: thu học phí, xuất hóa đơn, thủ quỹ …

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm nhân viên hành chính nhân sự.
Tốt nghiệp Chuyên ngành Kế toán – Tài chính, quản trị nhân lực, luật, văn thư lưu trữ, quản trị
Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (đặc biệt là excel)
Kỹ năng giao tiếp tốt, thành thạo tin học văn phòng
Biết sắp xếp và xử lý công việc chủ động, khoa học.
Có đức tính cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực công việc, giao tiếp tốt.
Kỹ năng sắp xếp, lưu trữ, tổ chức các hoạt động, giải quyết tình huống

Tại Công ty CP Công nghệ BTS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: theo thỏa thuận
Thời gian làm việc: 8h – 17h30’ từ thứ 2 đến sáng thứ 7. Nghỉ trưa 1h00’, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.
Thưởng các ngày lễ.
Được tham gia các chương trình: Teambuilding, du lịch, sinh nhật...
Được đánh giá xem xét tăng lương 02 lần/năm
Được tham gia các khóa đào tạo phát triển kỹ năng, kiến thức liên quan công việc đảm nhiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công nghệ BTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 2, Ngõ 22, Phố An Hòa, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội

