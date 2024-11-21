Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN X REALTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 8 Triệu

Mức lương Đến 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 116 Tạ Hiện, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, Tp. HCM, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Đến 8 Triệu

- Tuyển dụng, sắp xếp, hẹn lịch phỏng vấn ứng viên.

- Xây dựng và triển khai các chương trình phúc lợi, chính sách nhân sự.

- Quản lý hồ sơ nhân sự, dữ liệu nhân viên.

- Thực hiện công tác chuẩn bị cho các cuộc họp, sự kiện tổ chức của công ty.

- Chấm công, tính lương, hỗ trợ thủ tục pháp lý theo luật lao động.

- Soạn thảo và trình ký hợp đồng, văn bản, quyết định, biên bản cuộc họp...

- Quản lý VPP, tài sản công ty, thu mua và cấp phát kịp thời cho các bộ phận công ty.

- Kiểm tra và lưu trữ hóa đơn, chứng từ kế toán theo đúng quy định pháp luật.

- Giám sát việc sử dụng chi phí, tài sản của công ty.

- Thu chi và theo dõi các khoản chi phí bằng tiền mặt.

Với Mức Lương Đến 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên nữ sinh năm 81-82-83

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị nhân sự, Nhân sự hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kiến thức về kế toán nội bộ, ưu tiên có kinh nghiệm làm kế toán.

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhân sự.

Có kiến thức chuyên sâu về Hành chính nhân sự, Quản trị nhân sự, Quản trị nguồn nhân lực.

Thành thạo các phần mềm văn phòng Microsoft Office (Excel, Word).

Nắm vững các quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, thuyết trình tốt.

Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, chính trực.

Yêu thích công việc nhân sự, mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực này

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN X REALTY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 đồng/tháng.

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: thưởng theo kết quả công việc, thưởng hàng năm, lương tháng 13.

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Được đào tạo và phát triển chuyên môn liên tục.

Cơ hội thăng tiến trong công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN X REALTY

