Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Quốc tế Instulink làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

Mức lương Đến 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 24 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Đến 2 Triệu

Hỗ trợ tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, tiếp nhận CV, phản hồi ứng viên, hỗ trợ phỏng vấn, lưu trữ hồ sơ ứng viên, gọi điện liên hệ ứng viên.

Quản lý thực tập sinh Công ty: thực hiện công tác tiếp nhận thực tập sinh, chấm công, lưu trữ hồ sơ, cập nhật nghỉ phép, theo dõi thanh toán phí gửi xe.

Theo dõi, cập nhật, lưu trữ hóa đơn, chứng từ và các hồ sơ, tài liệu khác.

Thực hiện các công việc khác được yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: từ đủ 18 tuổi trở lên.

Thể chất & sức khỏe: Có đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu công việc.

Tính cách cá nhân: Trung thực, cẩn thận, cầu tiến, chăm chỉ, biết lắng nghe và tiếp thu.

Yêu cầu khác: Có laptop cá nhân để thực hiện công việc.

Quyền Lợi Được Hưởng

Trợ cấp thực tập: 2.000.000 đồng/tháng (full - time), tùy theo số buổi thực tập (part - time). (Sau 01 tháng thực tập đánh giá đạt yêu cầu sẽ được nhận trợ cấp thực tập từ tháng thứ hai)

Hỗ trợ phí gửi xe.

Hỗ trợ xác nhận dấu mộc kiến tập, thực tập (thông báo đến Phòng Hành chính - Nhân sự trước 05 ngày làm việc).

Được hướng dẫn tận tình các công việc nhân sự, hành chính.

Tham gia các buổi liên hoan, tiệc ngọt, training kỹ năng của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

