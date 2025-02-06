Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính VNFITE làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính VNFITE
Mức lương
2 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 4B Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 2 Triệu
- Liên hệ, chăm sóc data khách hàng tiềm năng do công ty cung cấp.
- Tư vấn sản phẩm và các chương trình của công ty.
- Đảm bảo hiệu suất công việc và báo cáo quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nếu chưa có kinh nghiệm cần phải giao tiếp tự tin, năng lượng.
- Được đào tạo các nghiệp vụ trước khi làm việc.
- Giao tiếp trôi chảy, rõ ràng, tự tin
- Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc, nhiệt huyết và tích cự
- Tối thiểu 6 buổi 1 tuần.
- Được đào tạo các nghiệp vụ trước khi làm việc.
- Giao tiếp trôi chảy, rõ ràng, tự tin
- Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc, nhiệt huyết và tích cự
- Tối thiểu 6 buổi 1 tuần.
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính VNFITE Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ thông tin báo cáo và dấu mộc thực tập.
Được đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng hằng tuần.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật
Thứ 6 mỗi tuần đều có Happytime ăn uống giao lưu tại công ty
Phụ cấp liên quan đầy đủ
Được đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng hằng tuần.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật
Thứ 6 mỗi tuần đều có Happytime ăn uống giao lưu tại công ty
Phụ cấp liên quan đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính VNFITE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
