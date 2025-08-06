Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TINI OFFICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TINI OFFICE
- Hồ Chí Minh: 152 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 2 Triệu
- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông như banner, poster, infographic, slide, hình ảnh cho mạng xã hội, website và các kênh truyền thông khác.
- Hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh, video cơ bản để phục vụ các hoạt động truyền thông và quảng bá thương hiệu.
- Tham gia sáng tạo các ý tưởng thiết kế mới, phù hợp với định hướng thương hiệu và từng chiến dịch cụ thể.
- Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo chất lượng và tiến độ của các sản phẩm thiết kế.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên 3,4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành Thiết kế đồ họa, Truyền thông đa phương tiện, Mỹ thuật hoặc các ngành liên quan;
Có khả năng chụp và quay dựng
Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như: Adobe Photoshop, Illustrator, Canva (biết sử dụng Premiere, After Effects là lợi thế);
Năng động, ham học hỏi và có tinh thần trách nhiệm trong công việc;
Đam mê thiết kế, mong muốn học hỏi và phát triển trong lĩnh vực Design
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TINI OFFICE Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ mộc và tài liệu báo cáo (nếu cần)
Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu thể hiện tốt trong quá trình thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TINI OFFICE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
