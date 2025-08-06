Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TINI OFFICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu

Mức lương 2 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 152 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh

- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông như banner, poster, infographic, slide, hình ảnh cho mạng xã hội, website và các kênh truyền thông khác.

- Hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh, video cơ bản để phục vụ các hoạt động truyền thông và quảng bá thương hiệu.

- Tham gia sáng tạo các ý tưởng thiết kế mới, phù hợp với định hướng thương hiệu và từng chiến dịch cụ thể.

- Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo chất lượng và tiến độ của các sản phẩm thiết kế.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên ứng viên Nam;

Sinh viên 3,4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành Thiết kế đồ họa, Truyền thông đa phương tiện, Mỹ thuật hoặc các ngành liên quan;

Có khả năng chụp và quay dựng

Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như: Adobe Photoshop, Illustrator, Canva (biết sử dụng Premiere, After Effects là lợi thế);

Năng động, ham học hỏi và có tinh thần trách nhiệm trong công việc;

Đam mê thiết kế, mong muốn học hỏi và phát triển trong lĩnh vực Design

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TINI OFFICE Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí thực tập theo thỏa thuận. (1,500,000 - 2,500,000 triệu đồng)

Hỗ trợ mộc và tài liệu báo cáo (nếu cần)

Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu thể hiện tốt trong quá trình thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TINI OFFICE

