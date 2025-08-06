Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TINI OFFICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TINI OFFICE
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TINI OFFICE

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TINI OFFICE

Mức lương
2 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 152 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 2 Triệu

- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông như banner, poster, infographic, slide, hình ảnh cho mạng xã hội, website và các kênh truyền thông khác.
- Hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh, video cơ bản để phục vụ các hoạt động truyền thông và quảng bá thương hiệu.
- Tham gia sáng tạo các ý tưởng thiết kế mới, phù hợp với định hướng thương hiệu và từng chiến dịch cụ thể.
- Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo chất lượng và tiến độ của các sản phẩm thiết kế.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên Nam;
Sinh viên 3,4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành Thiết kế đồ họa, Truyền thông đa phương tiện, Mỹ thuật hoặc các ngành liên quan;
Có khả năng chụp và quay dựng
Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như: Adobe Photoshop, Illustrator, Canva (biết sử dụng Premiere, After Effects là lợi thế);
Năng động, ham học hỏi và có tinh thần trách nhiệm trong công việc;
Đam mê thiết kế, mong muốn học hỏi và phát triển trong lĩnh vực Design

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TINI OFFICE Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí thực tập theo thỏa thuận. (1,500,000 - 2,500,000 triệu đồng)
Hỗ trợ mộc và tài liệu báo cáo (nếu cần)
Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu thể hiện tốt trong quá trình thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TINI OFFICE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TINI OFFICE

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TINI OFFICE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 159C Đề Thám, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

