Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Bibabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Bibabo
- Hà Nội: Toà Comatce, Số 61 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Hỗ trợ tuyển dụng các vị trí trong khối Marketing/Sales/BO
Tạo nguồn tuyển dụng trên Linkedin/Facebook và các jobsite (Vietnamworks, TopCV, CareerViet,…)
Theo dõi, tổng hợp thông tin hồ sơ ứng tuyển hằng ngày, đảm bảo số lượng, chất lượng hồ sơ theo yêu cầu.
Hỗ trợ liên hệ ứng viên, tiếp đón ứng viên, sắp xếp phòng phỏng vấn theo quy trình Tuyển dụng.
Xử lý các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các bạn đã có kỹ năng cơ bản về search CV, scan ứng viên
Có định hướng theo đuổi công việc tuyển dụng nhân sự
Ưu tiên các bạn có thể đi làm fulltime
Thời gian làm việc: 9h00-18h00 nghỉ trưa 12h00-13h15
Địa chỉ: Toà Comatce, Số 61 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Tại Công ty TNHH Bibabo Thì Được Hưởng Những Gì
Ăn trưa miễn phí tại công ty
Được training và thực chiến với công việc về tuyển dụng từ các vị trí Entry Level > Manager
Được đào tạo các kỹ năng cần thiết trong công việc tuyển dụng.
Tham gia mô hình Social Commerce, mô hình kinh doanh “trending” và “unique”
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bibabo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI