Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Bibabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Comatce, Số 61 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân

Hỗ trợ tuyển dụng các vị trí trong khối Marketing/Sales/BO

Tạo nguồn tuyển dụng trên Linkedin/Facebook và các jobsite (Vietnamworks, TopCV, CareerViet,…)

Theo dõi, tổng hợp thông tin hồ sơ ứng tuyển hằng ngày, đảm bảo số lượng, chất lượng hồ sơ theo yêu cầu.

Hỗ trợ liên hệ ứng viên, tiếp đón ứng viên, sắp xếp phòng phỏng vấn theo quy trình Tuyển dụng.

Xử lý các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Đã có kinh nghiệm tạo nguồn tuyển dụng trên các nền tảng

Ưu tiên các bạn đã có kỹ năng cơ bản về search CV, scan ứng viên

Có định hướng theo đuổi công việc tuyển dụng nhân sự

Ưu tiên các bạn có thể đi làm fulltime

Thời gian làm việc: 9h00-18h00 nghỉ trưa 12h00-13h15

Địa chỉ: Toà Comatce, Số 61 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Tại Công ty TNHH Bibabo Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ 3.000.000 - 4.000.000 VNĐ / tháng (fulltime)

Ăn trưa miễn phí tại công ty

Được training và thực chiến với công việc về tuyển dụng từ các vị trí Entry Level > Manager

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết trong công việc tuyển dụng.

Tham gia mô hình Social Commerce, mô hình kinh doanh “trending” và “unique”

