Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ GOLDEN FUND làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ GOLDEN FUND
- Hà Nội: 99 Trần Hòa, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Hỗ trợ phát triển và duy trì các hệ thống giao dịch tự động (Robot giao dịch) bằng ngôn ngữ MQL4/MQL5.
Tham gia vào các dự án và nhiệm vụ phát triển giải pháp giao dịch thông minh theo sự phân công của quản lý.
Học hỏi và thực hành về lập trình, tối ưu hóa các thuật toán giao dịch.
Nhận sự hướng dẫn từ các lập trình viên có kinh nghiệm và hỗ trợ trong quá trình làm việc.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã tự nghiên cứu và tự tìm hiểu cơ bản về ngôn Mql4 và Mql5.
Tự mình lập trình ít nhất 2 robot giao dịch, có thể đóng mở lệnh theo indicator có sẵn trong MT4 và MT5
Có kiến thức cơ bản về forex và sử dụng được MT4/MT5.
Sẵn sàng học hỏi, chịu khó, có khả năng tự học và tự phát triển kỹ năng lập trình.
Thời gian làm việc linh hoạt, phù hợp với lịch học của sinh viên.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ GOLDEN FUND Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ lương thưởng, đãi ngộ hấp dẫn dựa trên hiệu suất và đóng góp.
Được đào tạo và phát triển kỹ năng lập trình, đặc biệt trong lĩnh vực giao dịch tự động.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc kỳ thực tập.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội học hỏi.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ GOLDEN FUND
