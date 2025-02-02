Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS
Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2, Tòa N09B2 Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
Quay và biên tập cho các kênh truyền thông online: YouTube, TikTok,...
Thực hiện Edit - hậu kỳ video trên các nền tảng truyền thông Tiktok, Facebook, Youtube... cho khách hàng và công ty.
Chụp ảnh và chỉnh sửa hình ảnh các sản phẩm.
Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên học chuyên ngành về Mỹ thuật, Đa phương tiện, Báo chí truyền hình, Thiết kế đa truyền thông, Quay dựng phim.
Đã có sản phẩm quay dựng.
Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video và các phần mềm liên quan: Capcut, Adobe After Effects,....
Có tư duy thẩm mỹ tốt, đam mê với đồ họa, quay dựng.
Có tính chủ động trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương/ thưởng theo chế độ công ty.
Thưởng các ngày lễ, tết.
Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động với nhiều cơ hội thăng tiến.
Tham gia các hoạt động, sự kiện của công ty.
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (8h00-12h00;13h30-17h30).
