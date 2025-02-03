Tuyển Thực tập sinh TNHH Thương Mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại TNHH Thương Mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai Vietnam
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lên ý tưởng, kế hoạch phát triển nội dung cho website, fanpage của công ty
- Lên ý tưởng về content, hình ảnh,... các nội dung khác phục vụ cho các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Tiktok, Youtube, Instagram... với các hình thức quảng cáo đa dạng và những kênh quảng cáo khác.
- Viết nội dung giới thiệu, quảng bá thương hiệu sản phẩm qua các kênh truyền thông online
- Cập nhật thông tin các sản phẩm trên các website, fanpage của công ty
- Phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác trong team Marketing để cùng thực hiện các dự án và nhiệm vụ được giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tư duy rõ ràng, rành mạch, xử lý vấn đề dứt khoát
- Khả năng bao quát công việc, lên kế hoạch, có hiểu biết về công nghệ thông tin
- Có kỹ năng viết content, bắt kịp các hot trend
- Có óc thẩm mỹ tốt, có thể sử dụng các công cụ thiết kế là một lợi thế
- Có laptop cá nhân
Tại TNHH Thương Mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp;
- Được thực tập 2 tháng có dấu công ty;
- Được xem xét tuyển dụng thẳng sau thực tập;
- Phụ cấp: sinh hoạt hàng tháng và các phụ cấp khách tuỳ theo phân công nhiệm vụ tuỳ thời điểm: xăng xe, điện thoại, tăng ca,...
- Thực tập sinh có thể thực tập toàn thời gian, hoặc đăng ký part time theo tuần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH Thương Mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
