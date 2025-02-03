Tuyển Thực tập sinh TNHH Thương Mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc

- Lên ý tưởng, kế hoạch phát triển nội dung cho website, fanpage của công ty

- Lên ý tưởng về content, hình ảnh,... các nội dung khác phục vụ cho các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Tiktok, Youtube, Instagram... với các hình thức quảng cáo đa dạng và những kênh quảng cáo khác.

- Viết nội dung giới thiệu, quảng bá thương hiệu sản phẩm qua các kênh truyền thông online

- Cập nhật thông tin các sản phẩm trên các website, fanpage của công ty

- Phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác trong team Marketing để cùng thực hiện các dự án và nhiệm vụ được giao

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học hoặc là sinh viên năm 3 trở lên chuyên ngành truyền thông đa phương tiện

- Tư duy rõ ràng, rành mạch, xử lý vấn đề dứt khoát

- Khả năng bao quát công việc, lên kế hoạch, có hiểu biết về công nghệ thông tin

- Có kỹ năng viết content, bắt kịp các hot trend

- Có óc thẩm mỹ tốt, có thể sử dụng các công cụ thiết kế là một lợi thế

- Có laptop cá nhân

Quyền Lợi

- Được trải nghiệm thực tế, rèn luyện và phát triển bản thân trong một môi trường làm việc năng động, nhiệt huyết;

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp;

- Được thực tập 2 tháng có dấu công ty;

- Được xem xét tuyển dụng thẳng sau thực tập;

- Phụ cấp: sinh hoạt hàng tháng và các phụ cấp khách tuỳ theo phân công nhiệm vụ tuỳ thời điểm: xăng xe, điện thoại, tăng ca,...

- Thực tập sinh có thể thực tập toàn thời gian, hoặc đăng ký part time theo tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.