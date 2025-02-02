Tuyển Thực tập sinh ICONIC Beauty Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại ICONIC Beauty Center
Mức lương
Từ 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 3 Triệu
Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày ý tưởng về hình ảnh post social ) trên Fanpage và Instagram.
Cùng team phát triển cộng đồng trên group FB
Tham gia xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Marketing.
Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên theo học các chuyên ngành về Marketing, Truyền thông - Báo chí, hoặc các chuyên ngành tương đương.
Yêu thích tìm kiếm xu hướng và viết lách sáng tạo nội dung.
Yêu thích lĩnh vực làm đẹp, mỹ phẩm, thẩm mỹ.
Có laptop cá nhân.
Có kinh nghiệm phát triển cộng đồng trên các trang mạng xã hội, forum,....
Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh như Photoshop hoặc các phần mềm thiết kế khác là một lợi thế.
Yêu thích tìm kiếm xu hướng và viết lách sáng tạo nội dung.
Yêu thích lĩnh vực làm đẹp, mỹ phẩm, thẩm mỹ.
Có laptop cá nhân.
Có kinh nghiệm phát triển cộng đồng trên các trang mạng xã hội, forum,....
Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh như Photoshop hoặc các phần mềm thiết kế khác là một lợi thế.
Tại ICONIC Beauty Center Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương khởi điểm 3.500.000đ/ tháng + thưởng hiệu suất
Có cơ hội làm việc với KOL, KOC lớn trong lĩnh vực làm đẹp, thẩm mỹ
Môi trường làm việc năng động, trẻ, chuyên nghiệp.
Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc...
Hỗ trợ chi phí đi lại (nếu có)
Có cơ hội làm việc với KOL, KOC lớn trong lĩnh vực làm đẹp, thẩm mỹ
Môi trường làm việc năng động, trẻ, chuyên nghiệp.
Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc...
Hỗ trợ chi phí đi lại (nếu có)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ICONIC Beauty Center
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI