Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT
- Hồ Chí Minh: Số 5 Trương Công Định, phường 14, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 8 Triệu
1.Tiếp nhận kịch bản:
Nhận kịch bản sẵn có từ BTV, phác thảo cảnh quay
Trao đổi với BTV về nội video
2. Quay phóng sự:
Set up không gian ghi : âm thanh, ánh sáng, phối cảnh
Hỗ trợ quay phim, video theo kế hoạch và quy trình
3. Dựng phóng sự:
Tổng hợp toàn bộ cảnh , video vào máy tính
Hỗ trợ dựng và chỉnh sửa video theo yêu cầu và xuất video gửi cho các bên liên quan
4. Chăm sóc khách hàng
Trao đổi, hỗ trợ khách hàng trong quá trình ghi hình tại trường quay, doanh nghiệp.
Với Mức Lương 2 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức cơ bản về truyền thông, mỹ thuật, nhiếp ảnh
Biết sử dụng máy quay và kỹ thuật quay phim
Sử dụng các phần mềm Photoshop, Adope Premiere ,...
Có đam mê và định hướng về quay dựng phim, phóng sự.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: từ 2 đến 4 triệu
Định mức phát sóng (KPI 8 sản phẩm)
Thưởng hoạt động nhóm hàng tháng.
Hỗ trợ mộc thực tập
Được đào tạo và hướng dẫn từ phòng sản xuất
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập
Lộ trình trở thành chuyên viên quay dựng
Cơ hội làm việc với các brand lớn, các Đài truyền hình.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
