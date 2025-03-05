Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần TCR Distributing làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 16TM2 - C3, KĐT The Manor Central Park Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc

- Tìm kiếm KOL/KOC của các nền tảng xã hội như Instagram, Facebook, Tiktok theo kế hoạch được giao

- Liên hệ, đàm phán và booking các KOC/KOL phù hợp với sản phẩm của công ty

- Phối hợp với bộ phận khác của công ty để thuận lợi trong quá trình Booking và đạt hiệu quả cao

- Đo lường hiệu quả của chiến dịch và làm báo cáo

- Chăm sóc và thúc đẩy bán hàng các KOC/KOL có chuyển đổi tốt

- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên các trường Đại học chuyên ngành Marketing, quản trị kinh doanh, quản trị thương mại điện tử hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc với con người và giữ mối quan hệ tốt, khả năng thích ứng nhanh, có kỹ năng đàm phán, kỹ năng làm việc nhóm tốt.

- Năng động, phản ứng nhanh trước các đầu việc gấp.

- Thái độ chuyên nghiệp, chủ động, tinh thần trách nhiệm cao.

- Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng công cụ Excel, Word, Canva cơ bản

Quyền Lợi

Lương cứng : 4.000.000 + thưởng theo chỉ tiêu

Cách Thức Ứng Tuyển

