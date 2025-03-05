Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần TCR Distributing làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Công ty Cổ phần TCR Distributing
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công ty Cổ phần TCR Distributing

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần TCR Distributing

Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 16TM2

- C3, KĐT The Manor Central Park Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

- Tìm kiếm KOL/KOC của các nền tảng xã hội như Instagram, Facebook, Tiktok theo kế hoạch được giao
- Liên hệ, đàm phán và booking các KOC/KOL phù hợp với sản phẩm của công ty
- Phối hợp với bộ phận khác của công ty để thuận lợi trong quá trình Booking và đạt hiệu quả cao
- Đo lường hiệu quả của chiến dịch và làm báo cáo
- Chăm sóc và thúc đẩy bán hàng các KOC/KOL có chuyển đổi tốt
- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên các trường Đại học chuyên ngành Marketing, quản trị kinh doanh, quản trị thương mại điện tử hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc với con người và giữ mối quan hệ tốt, khả năng thích ứng nhanh, có kỹ năng đàm phán, kỹ năng làm việc nhóm tốt.
- Năng động, phản ứng nhanh trước các đầu việc gấp.
- Thái độ chuyên nghiệp, chủ động, tinh thần trách nhiệm cao.
- Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng công cụ Excel, Word, Canva cơ bản

Tại Công ty Cổ phần TCR Distributing Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : 4.000.000 + thưởng theo chỉ tiêu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TCR Distributing

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần TCR Distributing

Công ty Cổ phần TCR Distributing

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 14TM4-C2 The Manor Central Park, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

