Tuyển Thực tập sinh công ty cổ phần đầu tư Wonder Capital làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại công ty cổ phần đầu tư Wonder Capital
- Hà Nội: 117 Trần Duy Hưng, Trung Hoà (toà Charmvit Tower, tầng 17), Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 5 - 8 Triệu
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ các data có sẵn và các công cụ marketing đa kênh (được training sử dụng công cụ MKT đa kênh từ trưởng phòng mkt) (30%)
Chăm sóc, Thuyết phục và Đàm phán với khách hàng để đi đến ký kết hợp đồng (50%)
Nghiên cứu thị trường, đề xuất phương án để nâng cao hiệu quả kinh doanh (10%)
Thực hiện hoạt động hậu bán hàng nhằm duy trì mối quan hệ với khách hàng (10%)
Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu ứng viên tham vọng, chủ động, tư duy tốt, luôn luôn bám sát mục tiêu kinh doanh
Ưu tiên ứng viên các trường top thuộc khối ngành kinh tế
Tại công ty cổ phần đầu tư Wonder Capital Thì Được Hưởng Những Gì
Được training và làm việc trực tiếp bởi các tư vấn viên giàu kinh nghiệm ngành tài chính
Được training triển khai Marketing đa kênh (Facebook, Zalo, Google, Seeding, SEO,....)
Môi trường trẻ trung, linh hoạt, đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu Được training 1-1 trực tiếp bởi trưởng phòng dự án
Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần đầu tư Wonder Capital
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
