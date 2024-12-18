Tuyển Thực tập sinh công ty cổ phần đầu tư Wonder Capital làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Mức lương 5 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 117 Trần Duy Hưng, Trung Hoà (toà Charmvit Tower, tầng 17), Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ các data có sẵn và các công cụ marketing đa kênh (được training sử dụng công cụ MKT đa kênh từ trưởng phòng mkt) (30%)

Chăm sóc, Thuyết phục và Đàm phán với khách hàng để đi đến ký kết hợp đồng (50%)

Nghiên cứu thị trường, đề xuất phương án để nâng cao hiệu quả kinh doanh (10%)

Thực hiện hoạt động hậu bán hàng nhằm duy trì mối quan hệ với khách hàng (10%)

Yêu Cầu Công Việc

Thực tâp full time hoặc gần full time

Yêu cầu ứng viên tham vọng, chủ động, tư duy tốt, luôn luôn bám sát mục tiêu kinh doanh

Ưu tiên ứng viên các trường top thuộc khối ngành kinh tế

Tại công ty cổ phần đầu tư Wonder Capital Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 2 tháng: hỗ trợ 4 triệu/ tháng, Sau 2 tháng Review lên thử việc / chính thức

Được training và làm việc trực tiếp bởi các tư vấn viên giàu kinh nghiệm ngành tài chính

Được training triển khai Marketing đa kênh (Facebook, Zalo, Google, Seeding, SEO,....)

Môi trường trẻ trung, linh hoạt, đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu Được training 1-1 trực tiếp bởi trưởng phòng dự án

Cách Thức Ứng Tuyển

