Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE
Ngày đăng tuyển: 20/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/01/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, Toà Handiresco Complex, Số 31 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Liên lạc với ứng viên theo lượng data đã có sẵn tại GEP
- Tìm kiếm ứng viên và đăng tin tuyển dụng trên các fanpage, website, mạng xã hội, các nền tảng tuyển dụng...
- Tiếp nhận, sàng lọc CV, tư vấn và phản hồi các câu hỏi quan tâm của ứng viên
- Báo cáo thông tin về CV ứng viên cho bộ phận tuyển dụng của GEP

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm cho ứng viên mới tốt nghiệp hoặc ứng viên đã có từ 3-6 tháng kinh nghiệm làm TTS/CTV trong tuyển dụng
- Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc độc lập
- Năng động, chủ động, và có khả năng làm việc hiệu quả dưới áp lực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo các kiến thức về Nhân sự (Đặc biệt là mảng tuyển dụng), quy trình tuyển dụng tại GEP
- Môi trường làm việc linh hoạt và thân thiện
- Được cung cấp dấu mộc thực tập (nếu cần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: Tầng 3, Toà Handiresco Complex, 31 Lê Văn Lương, Hà Nội/ VP 2: Tầng 2, Toà 17T1 Hapulico Complex, 81 Vũ Trọng Phụng, Hà Nội

