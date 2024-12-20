Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Toà Handiresco Complex, Số 31 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

- Liên lạc với ứng viên theo lượng data đã có sẵn tại GEP

- Tìm kiếm ứng viên và đăng tin tuyển dụng trên các fanpage, website, mạng xã hội, các nền tảng tuyển dụng...

- Tiếp nhận, sàng lọc CV, tư vấn và phản hồi các câu hỏi quan tâm của ứng viên

- Báo cáo thông tin về CV ứng viên cho bộ phận tuyển dụng của GEP

Yêu Cầu Công Việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm cho ứng viên mới tốt nghiệp hoặc ứng viên đã có từ 3-6 tháng kinh nghiệm làm TTS/CTV trong tuyển dụng

- Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc độc lập

- Năng động, chủ động, và có khả năng làm việc hiệu quả dưới áp lực

Quyền Lợi Được Hưởng

- Được đào tạo các kiến thức về Nhân sự (Đặc biệt là mảng tuyển dụng), quy trình tuyển dụng tại GEP

- Môi trường làm việc linh hoạt và thân thiện

- Được cung cấp dấu mộc thực tập (nếu cần)

Cách Thức Ứng Tuyển

