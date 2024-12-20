Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE
- Hà Nội: Tầng 3, Toà Handiresco Complex, Số 31 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Liên lạc với ứng viên theo lượng data đã có sẵn tại GEP
- Tìm kiếm ứng viên và đăng tin tuyển dụng trên các fanpage, website, mạng xã hội, các nền tảng tuyển dụng...
- Tiếp nhận, sàng lọc CV, tư vấn và phản hồi các câu hỏi quan tâm của ứng viên
- Báo cáo thông tin về CV ứng viên cho bộ phận tuyển dụng của GEP
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc độc lập
- Năng động, chủ động, và có khả năng làm việc hiệu quả dưới áp lực
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc linh hoạt và thân thiện
- Được cung cấp dấu mộc thực tập (nếu cần)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN G.EMPIRE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI