Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ALPHA MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 53 Thái Hà, phường Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên outline và viết content chuẩn SEO

- Audit nội dung bài viết

- Audit Technical SEO

- Tối ưu Title/Mes Des

- Reseach/phân tích keyword

- Viết bài site vệ tinh

- Tạo và post bài cho hệ thống social entity

- Follow Ranking (theo nhóm URL)

- Báo cáo công việc hàng ngày, tháng

- Thực hiện các công việc, nhiêm vụ khác được cấp trên giao...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.

Có kiến thức cơ bản về SEO, HTML, và các công cụ như Google Analytics, Search Console.

Tư duy phân tích, chi tiết, cẩn thận trong công việc.

Ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm và thái độ làm việc nghiêm túc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ALPHA MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các ngày lễ, Tết

Tham gia các chương trình du lịch hàng năm với chi phí lớn, các sự kiện hàng tuần/tháng

Được đào tạo kiến thức, kỹ năng để hoàn thiện bản thân và phát triển công việc

Chính sách Ưu đãi giá cho nhân viên khi có nhu cầu mua sản phẩm tại công ty

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp

Các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ALPHA MEDIA

