Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ALPHA MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ALPHA MEDIA
Ngày đăng tuyển: 21/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ALPHA MEDIA

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ALPHA MEDIA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 53 Thái Hà, phường Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên outline và viết content chuẩn SEO
- Audit nội dung bài viết
- Audit Technical SEO
- Tối ưu Title/Mes Des
- Reseach/phân tích keyword
- Viết bài site vệ tinh
- Tạo và post bài cho hệ thống social entity
- Follow Ranking (theo nhóm URL)
- Báo cáo công việc hàng ngày, tháng
- Thực hiện các công việc, nhiêm vụ khác được cấp trên giao...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.
Có kiến thức cơ bản về SEO, HTML, và các công cụ như Google Analytics, Search Console.
Tư duy phân tích, chi tiết, cẩn thận trong công việc.
Ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm và thái độ làm việc nghiêm túc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ALPHA MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các ngày lễ, Tết
Tham gia các chương trình du lịch hàng năm với chi phí lớn, các sự kiện hàng tuần/tháng
Được đào tạo kiến thức, kỹ năng để hoàn thiện bản thân và phát triển công việc
Chính sách Ưu đãi giá cho nhân viên khi có nhu cầu mua sản phẩm tại công ty
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp
Các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ALPHA MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ALPHA MEDIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 53 phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

