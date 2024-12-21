Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 6 Triệu

Mức lương Đến 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 143 Nguyễn Tuân, Thanh xuân, HN, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Tiếp nhận thông tin tuyển dụng từ cấp trên

Đào tạo đăng tin, tạo nguồn từ đa kênh để thu hút ứng viên tiềm năng.

Phỏng vấn và sàng lọc ứng viên qua điện thoại và set up lịch phỏng vấn trực tiếp.

Thông báo kết quả phỏng vấn cho ứng viên

Hỗ trợ công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp. Yêu cầu ứng viên

Yêu cầu ứng viên

Sinh viên mới tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học hoặc sinh viên năm 3,4 (có thể làm fulltime), ưu tiên chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Kinh tế,...

Kỹ năng giao tiếp tốt, chịu được áp lực.

Yêu thích tuyển dụng, làm việc với con người.

Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm tuyển dụng, kinh nghiệm thực tập sinh và định hướng theo nhân sự lâu dài.

Có tư duy lên kế hoạch, sáng tạo, biết thiết kế ảnh, video là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6.000.000đ/tháng+ phụ cấp+ Thưởng

Được traning và làm việc trực tiếp với HRBP Leader.

Chế độ thăng tiến rõ ràng: TTS-NHÂN VIÊN-CHUYÊN VIÊN-MENTOR-LEADER

Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực của bản thân qua các thử thách cá nhân, nhóm.

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, chuyên nghiệp

Được đi du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên

Được tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên,...Trà, cafe hoa quả mỗi thứ 6 hàng tuần

