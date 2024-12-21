Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO
Mức lương
Đến 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 143 Nguyễn Tuân, Thanh xuân, HN, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 6 Triệu
Tiếp nhận thông tin tuyển dụng từ cấp trên
Đào tạo đăng tin, tạo nguồn từ đa kênh để thu hút ứng viên tiềm năng.
Phỏng vấn và sàng lọc ứng viên qua điện thoại và set up lịch phỏng vấn trực tiếp.
Thông báo kết quả phỏng vấn cho ứng viên
Hỗ trợ công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp. Yêu cầu ứng viên
Với Mức Lương Đến 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên mới tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học hoặc sinh viên năm 3,4 (có thể làm fulltime), ưu tiên chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Kinh tế,...
Kỹ năng giao tiếp tốt, chịu được áp lực.
Yêu thích tuyển dụng, làm việc với con người.
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm tuyển dụng, kinh nghiệm thực tập sinh và định hướng theo nhân sự lâu dài.
Có tư duy lên kế hoạch, sáng tạo, biết thiết kế ảnh, video là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp tốt, chịu được áp lực.
Yêu thích tuyển dụng, làm việc với con người.
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm tuyển dụng, kinh nghiệm thực tập sinh và định hướng theo nhân sự lâu dài.
Có tư duy lên kế hoạch, sáng tạo, biết thiết kế ảnh, video là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6.000.000đ/tháng+ phụ cấp+ Thưởng
Được traning và làm việc trực tiếp với HRBP Leader.
Chế độ thăng tiến rõ ràng: TTS-NHÂN VIÊN-CHUYÊN VIÊN-MENTOR-LEADER
Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực của bản thân qua các thử thách cá nhân, nhóm.
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, chuyên nghiệp
Được đi du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên
Được tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên,...Trà, cafe hoa quả mỗi thứ 6 hàng tuần
Được traning và làm việc trực tiếp với HRBP Leader.
Chế độ thăng tiến rõ ràng: TTS-NHÂN VIÊN-CHUYÊN VIÊN-MENTOR-LEADER
Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực của bản thân qua các thử thách cá nhân, nhóm.
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, chuyên nghiệp
Được đi du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên
Được tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên,...Trà, cafe hoa quả mỗi thứ 6 hàng tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI