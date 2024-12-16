Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu

Mức lương 2 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 2 Triệu

- Khai thác nguồn thông tin ứng viên, đăng thông tin, truyền thông tuyển dụng;

- Sàng lọc và lựa chọn ứng viên phù hợp;

- Liên hệ ứng viên sắp xếp lịch phỏng vấn, đón tiếp và hướng dẫn ứng viên;

- Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công.

Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ đang là sinh viên năm 2, 3, 4 tại các trường Đại học/Cao Đẳng;

- Sinh viên ngành Quản trị nhân lực hoặc các chuyên ngành liên quan, có định hướng theo nghề nhân sự;

- Nhanh nhẹn, chủ động;

- Không yêu cầu kinh nghiệm;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản về Tuyển Dụng

Môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến

Hưởng chế độ phụ cấp, trao đổi khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

