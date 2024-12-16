Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
Mức lương
2 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 2 Triệu
- Khai thác nguồn thông tin ứng viên, đăng thông tin, truyền thông tuyển dụng;
- Sàng lọc và lựa chọn ứng viên phù hợp;
- Liên hệ ứng viên sắp xếp lịch phỏng vấn, đón tiếp và hướng dẫn ứng viên;
- Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công.
Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ đang là sinh viên năm 2, 3, 4 tại các trường Đại học/Cao Đẳng;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo bài bản về Tuyển Dụng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
