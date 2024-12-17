Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/01/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 28 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Tham gia xây dựng, quản lý, triển khai các dự án phần mềm của Công ty, được TRAINING ON JOB
Tham gia nghiên cứu và trình bày các công nghệ mới
Tham gia bảo trì, nâng cấp các dịch vụ, sản phẩm công nghệ hiện có trong hệ sinh thái của Công ty
Làm việc, báo cáo kết quả công việc định kỳ theo sự hướng dẫn và phân công của team leader

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đối tượng: Là sinh viên năm năm cuối/ đã ra trường các trường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành công nghệ thông tin, toán tin, lập trình hoặc chuyên ngành có liên quan.
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có hiểu biết, kiến thức về ngôn ngữ/công nghệ của vị trí ứng tuyển.
Có tư duy lập trình, tư duy logic, năng động, ham học hỏi, tinh thần trách nhiệm cao, teamwork tốt
Chăm chỉ, chịu khó, ham học hỏi.
Có laptop cá nhân.
Ưu tiên các bạn đã làm Project (kèm theo link Github).
Ưu tiên ứng viên biết Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật.

Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia vào các dự án thực tế của Công ty, được đào tạo bài bản về quy trình, công nghệ và các kiến thức cần thiết cho công việc trong ngành CNTT, tham gia các buổi đào tạo chuyên môn, đào tạo kỹ năng miễn phí tại Công ty
Được hỗ trợ thực tập tùy theo năng lực và khối lượng công việc (từ 2 - 4 triệu/tháng)
Làm việc trong môi trường Văn hóa chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.
Lộ trình từ 02-04 tháng thực tập đến 02 tháng thử việc và lên chính thức. Thử việc hưởng 85% lương chính thức, lương chính thức 7-12tr deal theo năng lực.
hưởng 85% lương chính thức, lương chính thức 7-12tr deal theo năng lực.
Đồng nghiệp thân thiện, Leader giỏi, Dự án nhiều tiềm năng phát triển
Cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt, ổn định, lâu dài
Được tham gia vào các hoạt động phong trào của ITS GLOBAL
Được tham gia vào các dự án lớn, khách hàng quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tháp 1-2, Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

