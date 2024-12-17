Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL
- Hà Nội: Số 28 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
Tham gia xây dựng, quản lý, triển khai các dự án phần mềm của Công ty, được TRAINING ON JOB
Tham gia nghiên cứu và trình bày các công nghệ mới
Tham gia bảo trì, nâng cấp các dịch vụ, sản phẩm công nghệ hiện có trong hệ sinh thái của Công ty
Làm việc, báo cáo kết quả công việc định kỳ theo sự hướng dẫn và phân công của team leader
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đối tượng:
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có hiểu biết, kiến thức về ngôn ngữ/công nghệ của vị trí ứng tuyển.
Có tư duy lập trình, tư duy logic, năng động, ham học hỏi, tinh thần trách nhiệm cao, teamwork tốt
Chăm chỉ, chịu khó, ham học hỏi.
Có laptop cá nhân.
ƯU TIÊN
Ưu tiên các bạn đã làm Project (kèm theo link Github).
Ưu tiên ứng viên biết Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật.
Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ thực tập tùy theo năng lực và khối lượng công việc (từ 2 - 4 triệu/tháng)
Làm việc trong môi trường Văn hóa chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.
Lộ trình từ 02-04 tháng thực tập đến 02 tháng thử việc và lên chính thức. Thử việc hưởng 85% lương chính thức, lương chính thức 7-12tr deal theo năng lực.
Lộ trình từ 02-04 tháng thực tập đến 02 tháng thử việc và lên chính thức.
hưởng 85% lương chính thức, lương chính thức 7-12tr deal theo năng lực.
Đồng nghiệp thân thiện, Leader giỏi, Dự án nhiều tiềm năng phát triển
Cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt, ổn định, lâu dài
Được tham gia vào các hoạt động phong trào của ITS GLOBAL
Được tham gia vào các dự án lớn, khách hàng quốc tế.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
