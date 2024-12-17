Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 28 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Tham gia xây dựng, quản lý, triển khai các dự án phần mềm của Công ty, được TRAINING ON JOB

TRAINING ON JOB

Tham gia nghiên cứu và trình bày các công nghệ mới

Tham gia bảo trì, nâng cấp các dịch vụ, sản phẩm công nghệ hiện có trong hệ sinh thái của Công ty

Làm việc, báo cáo kết quả công việc định kỳ theo sự hướng dẫn và phân công của team leader

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đối tượng: Là sinh viên năm năm cuối/ đã ra trường các trường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành công nghệ thông tin, toán tin, lập trình hoặc chuyên ngành có liên quan.

Đối tượng:

Không yêu cầu kinh nghiệm

Có hiểu biết, kiến thức về ngôn ngữ/công nghệ của vị trí ứng tuyển.

Có tư duy lập trình, tư duy logic, năng động, ham học hỏi, tinh thần trách nhiệm cao, teamwork tốt

Chăm chỉ, chịu khó, ham học hỏi.

Có laptop cá nhân.

ƯU TIÊN

Ưu tiên các bạn đã làm Project (kèm theo link Github).

Ưu tiên ứng viên biết Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật.

Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia vào các dự án thực tế của Công ty, được đào tạo bài bản về quy trình, công nghệ và các kiến thức cần thiết cho công việc trong ngành CNTT, tham gia các buổi đào tạo chuyên môn, đào tạo kỹ năng miễn phí tại Công ty

Được hỗ trợ thực tập tùy theo năng lực và khối lượng công việc (từ 2 - 4 triệu/tháng)

Làm việc trong môi trường Văn hóa chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.

Lộ trình từ 02-04 tháng thực tập đến 02 tháng thử việc và lên chính thức. Thử việc hưởng 85% lương chính thức, lương chính thức 7-12tr deal theo năng lực.

Lộ trình từ 02-04 tháng thực tập đến 02 tháng thử việc và lên chính thức.

hưởng 85% lương chính thức, lương chính thức 7-12tr deal theo năng lực.

Đồng nghiệp thân thiện, Leader giỏi, Dự án nhiều tiềm năng phát triển

Cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt, ổn định, lâu dài

Được tham gia vào các hoạt động phong trào của ITS GLOBAL

Được tham gia vào các dự án lớn, khách hàng quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin