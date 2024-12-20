Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN NEW B làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NEW B
Ngày đăng tuyển: 20/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NEW B

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEW B

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa CMC, số 11 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

- Tư vấn các sản phẩm đào tạo, du học, định hướng nghề nghiệp phù hợp với trình độ và mong muốn của học viên /ứng viên;
- Tìm kiếm khách hàng, giới thiệu rộng rãi sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng;
- Chăm sóc khách hàng trong cả quá trình tư vấn, giới thiệu sản phẩm; đề xuất các chương trình chăm sóc KH để nâng cao doanh số bán;
- Tham gia tư vấn tại các sự kiện hội thảo do Phòng Marketing tổ chức;
- Các công việc khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên các bạn fulltime từ thứ 2 đến thứ 6;
- Giọng nói dễ nghe, lưu loát, không nói ngọng, nói tiếng địa phương;
- Có khả năng tin học văn phòng;
- Ưu tiên ứng viên có khả năng tiếng Anh, tiếng Nhật.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEW B Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức trợ cấp: 3.000.000đ - 4.000.000đ + thưởng hiệu quả kinh doanh theo quý
-Hỗ trợ dấu thực tập (nếu cần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEW B

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NEW B

CÔNG TY CỔ PHẦN NEW B

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

