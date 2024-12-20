Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN NEW B làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa CMC, số 11 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

- Tư vấn các sản phẩm đào tạo, du học, định hướng nghề nghiệp phù hợp với trình độ và mong muốn của học viên /ứng viên;

- Tìm kiếm khách hàng, giới thiệu rộng rãi sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng;

- Chăm sóc khách hàng trong cả quá trình tư vấn, giới thiệu sản phẩm; đề xuất các chương trình chăm sóc KH để nâng cao doanh số bán;

- Tham gia tư vấn tại các sự kiện hội thảo do Phòng Marketing tổ chức;

- Các công việc khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên các bạn fulltime từ thứ 2 đến thứ 6;

- Giọng nói dễ nghe, lưu loát, không nói ngọng, nói tiếng địa phương;

- Có khả năng tin học văn phòng;

- Ưu tiên ứng viên có khả năng tiếng Anh, tiếng Nhật.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEW B Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức trợ cấp: 3.000.000đ - 4.000.000đ + thưởng hiệu quả kinh doanh theo quý

-Hỗ trợ dấu thực tập (nếu cần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEW B

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.