Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN NEW B làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEW B
- Hà Nội: Tòa CMC, số 11 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
- Tư vấn các sản phẩm đào tạo, du học, định hướng nghề nghiệp phù hợp với trình độ và mong muốn của học viên /ứng viên;
- Tìm kiếm khách hàng, giới thiệu rộng rãi sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng;
- Chăm sóc khách hàng trong cả quá trình tư vấn, giới thiệu sản phẩm; đề xuất các chương trình chăm sóc KH để nâng cao doanh số bán;
- Tham gia tư vấn tại các sự kiện hội thảo do Phòng Marketing tổ chức;
- Các công việc khác theo phân công của quản lý.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giọng nói dễ nghe, lưu loát, không nói ngọng, nói tiếng địa phương;
- Có khả năng tin học văn phòng;
- Ưu tiên ứng viên có khả năng tiếng Anh, tiếng Nhật.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEW B Thì Được Hưởng Những Gì
-Hỗ trợ dấu thực tập (nếu cần)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEW B
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
