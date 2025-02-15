Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ VC PART làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ VC PART
- Hà Nội: Làm việc trực tiếp tại văn phòng và có thể làm việc online tại nhà trong trường hợp có việc đột xuất. Lương cơ bản 5tr
- 7tr( lương thử việc) + % bán hàng + Hỗ trợ cơm trưa, tổng thu nhập vị trí thực tập không dưới 9tr, (trao đổi trực tiếp tại buổi phỏng vấn). Được tham gia hoạt động team building của công ty (ít nhất 3 lần/1 năm). Sinh viên năm cuối có thể nghỉ đi học 1
- 2 buổi trong tuần. Được làm việc tại xưởng sửa chữa nâng cao kiến thức về ô tô Châu Âu., Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 5 - 9 Triệu
Tư vấn gọi điện, nhắn tin, trao đổi trực tiếp với khách hàng.
Hỗ trợ báo giá tra cứu phần mềm.
Đi thị trường và hỗ trợ xây dựng mối quan hệ.
Bán hàng và tư vấn bán hàng tại doanh nghiệp
Với Mức Lương 5 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các bạn năm cuối hoặc tốt nghiệp chuyên ngành ô tô.
Biết sử dụng phần mềm văn phòng là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ VC PART Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 5 - 7 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ VC PART
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
