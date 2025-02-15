Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ VC PART làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 9 Triệu

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Làm việc trực tiếp tại văn phòng và có thể làm việc online tại nhà trong trường hợp có việc đột xuất. Lương cơ bản 5tr

- 7tr( lương thử việc) + % bán hàng + Hỗ trợ cơm trưa, tổng thu nhập vị trí thực tập không dưới 9tr, (trao đổi trực tiếp tại buổi phỏng vấn). Được tham gia hoạt động team building của công ty (ít nhất 3 lần/1 năm). Sinh viên năm cuối có thể nghỉ đi học 1

- 2 buổi trong tuần. Được làm việc tại xưởng sửa chữa nâng cao kiến thức về ô tô Châu Âu., Quận Bắc Từ Liêm