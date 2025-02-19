Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Pro Company làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

+ Phụ trách công tác về TẠO NGUỒN tuyển dụng (Lao động phổ thông là chính)

+ Viết bài chuẩn SEO đăng lên website +fanpage

+ Phân tích đánh giá hiệu quả của nguồn tuyển dụng.

+ Liên hệ, trao đổi công việc cùng với Người Lao Động

+ Xử lý các công việc phát sinh liên quan đến tạo nguồn được phân công bởi quản lý

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Đại học, Cao đẳng trở lên các chuyên ngành

- Yêu thích nhân sự và mong muốn gắn bó lâu dài

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, khả năng học hỏi tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 6 triệu - 9 triệu/tháng (có lương đảm bảo và KPIs)

- Được trải nghiệm các nghiệp vụ nhân sự tại một trong những công ty hàng đầu về lĩnh vực E-logistics tại Việt Nam

- Được đào tạo, hướng dẫn các kỹ năng làm việc

- Môi trường năng động, làm thật, kinh nghiệm thật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Pro Company

