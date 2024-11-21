Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 266 Đội Cấn, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhập và thiết lập bản vẽ (2D, 3D) cho nhà gỗ của Nhật (nhà dân, chung cư, cửa hàng, bệnh viện,...)
Sử dụng các phần mềm thiết kế bằng tiếng Nhật để tạo các bản vẽ xây dựng nhà gỗ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên đã tốt nghiệp năm 2024 hoặc chuẩn bị tốt nghiệp nửa đầu 2025 (có thể đi làm tối thiểu 5 buổi/ tuần)
Học chuyên ngành liên quan đến xây dựng và kiến trúc như: xây dựng dân dụng và công nghiệp, kĩ thuật xây dựng, thiết kế nội thất của các trường Kiến trúc, Xây dựng (Đại học, cao đẳng, trung cấp, trường nghề)
Co
Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm tạo bản vẽ kiến trúc như AutoCAD, JWCAD, Sketchup,..
Biết tiếng Nhật là lợi thế
Co
Tại Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
– Có trợ cấp dành cho Thực tập sinh
– Thực tập trong môi trường Doanh nghiệp Nhật Bản cùng các quản lý nhiều năm kinh nghiệm làm việc với khách hàng Nhật
– Rèn luyện, nâng cao khả năng đọc hiểu bản vẽ và các quy ước, kí hiệu trong việc xây dựng bản vẽ
– Sử dụng thực tế các phần mềm chuyên ngành xây dựng của công ty (như Walk in Home, JWWCAD,..) để nhập bản vẽ 2D, 3D tạo sản phẩm
– Nắm được một số từ và thuật ngữ trong xây dựng bằng tiếng Nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
