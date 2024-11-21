Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

Thiết kế và Kiến trúc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 266 Đội Cấn, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhập và thiết lập bản vẽ (2D, 3D) cho nhà gỗ của Nhật (nhà dân, chung cư, cửa hàng, bệnh viện,...)
Sử dụng các phần mềm thiết kế bằng tiếng Nhật để tạo các bản vẽ xây dựng nhà gỗ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đã tốt nghiệp năm 2024 hoặc chuẩn bị tốt nghiệp nửa đầu 2025 (có thể đi làm tối thiểu 5 buổi/ tuần)
Học chuyên ngành liên quan đến xây dựng và kiến trúc như: xây dựng dân dụng và công nghiệp, kĩ thuật xây dựng, thiết kế nội thất của các trường Kiến trúc, Xây dựng (Đại học, cao đẳng, trung cấp, trường nghề)
Co
Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm tạo bản vẽ kiến trúc như AutoCAD, JWCAD, Sketchup,..
Biết tiếng Nhật là lợi thế

Tại Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

– Có trợ cấp dành cho Thực tập sinh
– Thực tập trong môi trường Doanh nghiệp Nhật Bản cùng các quản lý nhiều năm kinh nghiệm làm việc với khách hàng Nhật
– Rèn luyện, nâng cao khả năng đọc hiểu bản vẽ và các quy ước, kí hiệu trong việc xây dựng bản vẽ
– Sử dụng thực tế các phần mềm chuyên ngành xây dựng của công ty (như Walk in Home, JWWCAD,..) để nhập bản vẽ 2D, 3D tạo sản phẩm
– Nắm được một số từ và thuật ngữ trong xây dựng bằng tiếng Nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, quận Ba Đình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

