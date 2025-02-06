Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN P3T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 77 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh

– Tối ưu hình ảnh sản phẩm trên website và hình ảnh quảng cáo Gooogle Adwords.

- Lập kế hoạch, phân tích và triển khai từ khóa SEO cho website.

- Triển khai bài viết blogs trên Web.

– Hỗ trợ chụp ảnh sản phẩm (trong trường hợp thiếu tư liệu).

Yêu Cầu Công Việc

– Chuyên ngành Truyền thông/Thương hiệu/Digital/Marketing tại các trường Đại học. Ưu tiên trường khối ngành kinh tế hoặc sinh viên có niềm yêu thích và định hướng phát triển Content/ Marketing

– Ưu tiên các bạn sinh viên năm 3 - năm 4 có thể đi làm fulltime từ thứ hai đến thứ sáu (có thể linh động xin off khi bận học)

– Có laptop cá nhân

– Thực tập tối thiểu 3 tháng

– Trách nhiệm, làm việc có kế hoạch

– Thích thú với việc nghiên cứu và ứng dụng cái mới, ứng dụng công nghệ vào công việc

– Khả năng học hỏi nhanh, có hiểu biết về ứng dụng công nghệ

– Có đam mê với Marketing

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN P3T Thì Được Hưởng Những Gì

– Hỗ trợ dấu thực tập. phí gửi xe

- Được đào tạo các kiến thứ chuyên sâu về SEO / Quảng Cáo, ứng dụng AI vào công việc.

– Được tham gia trực tiếp vào các dự án content ra mắt sản phẩm, content quảng cáo, truyền thông nội bộ, truyền thông thương hiệu của công ty.

– Được hướng dẫn viết báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng

– Được tham gia các hoạt động văn nghệ, văn hóa phong trào cùng cty

– Chưa hỗ trợ phụ cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN P3T

