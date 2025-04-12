Tuyển Thực tập sinh TNHH MID Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại TNHH MID Việt Nam
- Hồ Chí Minh: Số 45 đường số 5, KDC Thăng Long Home, Phường Tam Phú, Thủ Đức, HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên kế hoạch thực hiện các chương trình Marketing nhằm quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của Công ty
Khai thác các khách hàng và khách hàng tiềm năng từ các chiến dịch Marketing.
Chủ động tìm kiếm thông qua các kênh online, gọi điện và tiếp cận trực tiếp để xây dựng hệ thống khách hàng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, năm 4 trường Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.
Thành thạo tin học văn phòng
Tại TNHH MID Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được ưu tiên lịch học trên trường và có hỗ trợ dấu mộc công ty.
Được hướng dẫn đào tạo bởi người có chuyên môn cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH MID Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
