Tuyển Thực tập sinh TNHH MID Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 45 đường số 5, KDC Thăng Long Home, Phường Tam Phú, Thủ Đức, HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch thực hiện các chương trình Marketing nhằm quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của Công ty

Khai thác các khách hàng và khách hàng tiềm năng từ các chiến dịch Marketing.

Chủ động tìm kiếm thông qua các kênh online, gọi điện và tiếp cận trực tiếp để xây dựng hệ thống khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Sinh viên năm 3, năm 4 trường Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Thành thạo tin học văn phòng

Tại TNHH MID Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức hỗ trợ phụ cấp tùy theo năng lực.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được ưu tiên lịch học trên trường và có hỗ trợ dấu mộc công ty.

Được hướng dẫn đào tạo bởi người có chuyên môn cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH MID Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin