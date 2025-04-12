Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Tuyển dụng và sàng lọc hồ sơ ứng viên phù hợp với nhu cầu của công ty.

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline.

Phỏng vấn ứng viên và đánh giá năng lực, kinh nghiệm.

Báo cáo kết quả tuyển dụng cho cấp trên.

Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận nhân sự khi được yêu cầu.

Phụ trách việc tạo nguồn ứng viên trên các nền tảng xã hội (FB, chợ tốt, Tiktok ..... )

Phân tích đánh giá hiệu quả của nguồn tuyển dụng.

Hướng dẫn hồ sơ để ứng viên nhận việc

Xử lý các công việc phát sinh liên quan đến tạo nguồn được phân công bởi quản lý.

Tìm kiếm những nội dung hấp dẫn với người dùng, tăng truy cập vào website + fanpage