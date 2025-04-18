Tuyển Thực tập sinh Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Dedica làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Dedica làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Dedica
Ngày đăng tuyển: 18/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Dedica

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Dedica

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 5, Số 144 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Soạn thảo và rà soát các hợp đồng, ý kiến pháp lý và các tài liệu pháp lý khác;
Dịch văn bản;
Chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư và các giấy phép chuyên ngành khác.
Hỗ trợ cấp trên làm việc với khách hàng trong quá trình cấp giấy phép.
Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan.
Chuẩn bị và soạn thảo các văn bản pháp lý cho mục đích tranh tụng.
Thực hiện các nhiệm vụ pháp lý và hành chính khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp và kiến thức: Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Luật.
Bằng cấp và kiến thức:
Kỹ năng tư duy: Có khả năng lập luận pháp lý và tư duy logic tốt.
Kỹ năng tư duy:
Kỹ năng ngôn ngữ: Sử dụng tiếng Anh tốt; có kỹ năng tiếng Trung là lợi thế.
Kỹ năng ngôn ngữ:
Thái độ: Cẩn thận, có trách nhiệm, chủ động, chăm chỉ và sẵn sàng học hỏi.
Thái độ:
Thời gian làm việc: Linh hoạt theo đăng ký nhưng tối thiểu 24 tiếng/tuần.

Tại Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Dedica Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp: Được nhận trợ cấp thực tập theo chính sách của công ty.
Trợ cấp:
Phương tiện làm việc: Được cung cấp máy tính và các công cụ hỗ trợ cần thiết.
Phương tiện làm việc:
Đào tạo: Được thường xuyên đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng công việc.
Đào tạo:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Dedica

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Dedica

Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Dedica

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng 5.1, Tầng 5, Số 144 Đường Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

