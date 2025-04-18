Tuyển Thực tập sinh Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Dedica làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 5, Số 144 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Soạn thảo và rà soát các hợp đồng, ý kiến pháp lý và các tài liệu pháp lý khác;

Dịch văn bản;

Chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư và các giấy phép chuyên ngành khác.

Hỗ trợ cấp trên làm việc với khách hàng trong quá trình cấp giấy phép.

Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan.

Chuẩn bị và soạn thảo các văn bản pháp lý cho mục đích tranh tụng.

Thực hiện các nhiệm vụ pháp lý và hành chính khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp và kiến thức: Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Luật.

Kỹ năng tư duy: Có khả năng lập luận pháp lý và tư duy logic tốt.

Kỹ năng ngôn ngữ: Sử dụng tiếng Anh tốt; có kỹ năng tiếng Trung là lợi thế.

Thái độ: Cẩn thận, có trách nhiệm, chủ động, chăm chỉ và sẵn sàng học hỏi.

Thời gian làm việc: Linh hoạt theo đăng ký nhưng tối thiểu 24 tiếng/tuần.

Tại Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Dedica Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp: Được nhận trợ cấp thực tập theo chính sách của công ty.

Phương tiện làm việc: Được cung cấp máy tính và các công cụ hỗ trợ cần thiết.

Đào tạo: Được thường xuyên đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Dedica

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin