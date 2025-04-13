Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP SỐ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP SỐ
Ngày đăng tuyển: 13/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2025
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP SỐ

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP SỐ

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 3/3 Gò Xoài, Phường Bình hưng Hoà A, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông như banner, poster, infographic, social media post, quảng cáo digital (Facebook Ads, Google Display, TikTok Ads, v.v.);
Áp dụng sáng tạo AI vào trong các ấn phẩm thiết kế;
Thực hiện thiết kế slide, brochure, tài liệu nội bộ theo yêu cầu;
Phối hợp với các thành viên trong bộ phận design để truyền tải thông điệp trên các sản phẩm thiết kế;
Hỗ trợ các công việc liên quan;
Quản lý và lưu trữ các file thiết kế.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.
Có kiến thức cơ bản về thiết kế đồ họa và các nguyên tắc thiết kế.
Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Adobe Photoshop, Illustrator;
Khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao và chủ động trong công việc.
Am hiểu về xu hướng thiết kế hiện đại và có khả năng áp dụng vào thực tế.
Có khả năng sử dụng các công cụ thiết kế online là một lợi thế (Canva, Figma...).
Yêu cầu portfolio để chứng minh năng lực.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP SỐ Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp lương fulltime: 3 triệu/tháng, thưởng 1-2 triệu;
Mức lương cạnh tranh khi trở thành nhân viên chính thức;
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, thân thiện và chuyên nghiệp.
Được đào tạo bài bản về AI và các kỹ năng liên quan.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP SỐ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP SỐ

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP SỐ

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 3/3 Gò Xoài, Phường Bình hưng Hoà A, Quận Bình Tân, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

